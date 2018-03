Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, va deveni mama in curand, fiind insarcinata in cinci luni. Artista e vorbit in exclusivitate pentru "Rai Da' Buni" despre sarcina si despre nunta.

- Elena Ionescu, ex- Mandinga, s-a casatorit in secret astazi, intr-un cadru restrans. Potrivit Spynews.ro, se pare ca artista ar fi insarcinata in cinci luni. Pana acum, aceasta nu a confirmat. Elena traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Interpreta s-a casatorit civil cu alesul inimii ei,…

- Lora s-a suparat rau, drept dovada ca a postat, pe pagina s-a de socializare, un mesaj dur. Deși este o persoana calma, care nu a fost nici implicate in scandaluri, Lora a fost, totuși, deranjata de ceva. Prietenii ei au sfatuit-o sa nu puna la suflet, dar vedeta nu a rezistat și s-a descarcat cu […]…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Roxana Ciuhulescu traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei! Vedeta a marturisit ca se simte excelent și ca sarcina decurge foarte bine. Fosta prezentatoare a vorbit și despre divorțul de Mihai Ivanescu, despre care nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Roxana susține ca a lasat trecutul…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Actrița Moumita Saha a fost gasita spanzurata in apartamentul in care locuia de ceva timp. Vedeta avea doar 23 de ani și se lupta cu depresia. Moumita Saha, o artista indragita in țara natala pentru roluri din diverse seriale de televiziune, a fost gasita spanzurata de tavanul apartamentului unde locuia,…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- A implinit 50 de ani, dar arata fabulos! Secretul ei? Tania Budi iubeste ca o adolescenta si nu pe oricine, ci un barbat chipes, mult mai tanar decat ea. Potrivit Click!, vedeta este mai mult plecata din tara, mai exact la Monaco, unde de cateva saptamani bune traieste o frumoasa poveste de iubire cu…

- Gina Pistol se menține perfect, la cei 37 de ani pe care-i are, dar și muncește pentru asta. Chiar ea a dezvaluit ca face multa mișcare, sub coordonarea unui antrenor special. Gina a povestit, la o emisiune tv, ce fel de sport face aproape zi de zi. „De cand ma antrenez cu Carmen niciun antrenamet […]…

- Catrinel Sandu și-a anunțat divorțul la sfarșitul anului trecut și nu mai locuiește, in prezent, sub același acoperiș cu Gabriel Trifu. Familia sa și prietenele o indeamna, insa, sa treaca peste infidelitatea fostului tenisman, de dragul celor doua fete ale lor. Catrinel Sandu și-a anunțat divorțul,…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Este una dintre cele mai tari vedete internationale si are un corp care te lasa masca. Ar putea fi invidiata de orice femei. Mai mult decat atat, vedeta este si insarcinata si arata uluitor.

- Irina Nicolae (40 de ani), fosta membra in trupa ASIA, a adus pe lume o fetița, in urma cu o luna. Pentru ca nu s-au scris foarte multe despre sarcina vedetei, au existat voci care au spus ca bruneta a apelat la o mama surogat. Nici vorba de așa ceva, spune artista. Fosta membra a trupei […] The post…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Este una dintre cele mai faimoase tatuatoare din lume, cunoscuta datorita emisiunile sale – LA Ink și Miami Ink, dar și pentru numeroasele tatuaje care ii acopera pielea. Kate este și o inspirație pentru femeile care adora stilul gotic, iar produsele sale de make-up in colaborare cu un brand faimos…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- Kylie Minogue a acordat un interviu in care a afirmat ca nu va putea sa devina mama. Artista, in varsta de 49 de ani, a precizat ca aceasta stare de fapt ii provoaca o tristete teribila.

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- Actrita Amy Schumer a confirmat ca s-a casatorit cu iubitul ei, bucatarul sef Chris Fischer, la inceputul acestei saptamani, in Malibu, potrivit contactmusic.com. Vedeta a dat vestea, joi, pe Instagram. Alaturi de o fotografie din ziua cea mare, ea a scris simplu: „Dap.” Printre celebritatile care au…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Crina Abrudan arata incredibil de bine, desi in ianuarie a implinit 40 de ani. Vedeta se afla de aproape trei saptamani in Dubai, care a devenit destinatia ei preferata de vacanta. Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri Fosta prezentatoare…

- Nici nu a trecut anul de cand a divorțat și se pregatește iar sa devina…soție. Roxana Ciuhulescu a fost ceruta in casatorie de logodnicul sau, Silviu Bulugioiu. Nu s-a uscat bine inca cerneala de pe hartia de divorț, iar Roxana Ciuhulescu se pregatește sa-și puna din nou semnatura in registrul Starii…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- Fosta sefa a Cancelariei Prezidentiale a lui Traian Basescu a aflat recent ca este gravida, in urma unui proces reusit de fertilizare desfasurat la o clinica din Bucuresti, potrivit antena3. Elena Udrea a negat informatia pentru evz.ro, ziar apropiat de fostul ministru. In mod bizar, stirea in care…

- Diana Dumitrescu a dezvaluit ce planuri marețe are pentru anul 2018. Printre acestea și ca iși dorește sa devina mamica pentru prima oara. Diana Dumitrescu, care a fost ceruta in casatorie , este cunoscuta telespectatorilor din țara noastra grație telenovelelor de succes in care a jucat. Diana Dumitrescu,…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- Este pe cale sa izbucneasca un scandal? Gabriela Cristea este foc si para pe Bianca Dragusanu, cea care i-a luat locul in emisiunea in care spera sa se intoarca. Vedeta a facut declaratii la care oamenii nu se asteptau. Fosta prezentatoare TV este dezamagita de faptul ca cifrele de audienta au scazut.…

- Andreea Marin se afla la o cura de detoxifiere, unde este dispusa sa incerce tot felul de tratamente pentru a arata cat mai bine. Andreea Marin, care are o noua relație sentimentala , vrea sa fie intr-o forma fizica cat mai buna chiar de la inceput de an. Fosta zana a surprizelor se afla la un centru…

- Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații cu mercur. Vedeta a urmat fel de fel de tratamente…

- Familia Kardashian se va mari anul viitor cu cel putin doi membri, potrivit presei internationale. Khloe a confirmat ca este insarcinata cu iubitul ei, baschetbalistul Tristan Thompson. Vedeta a marturisit p...