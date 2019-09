Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba sa faca spectacol, Elena Ionescu se descurca de minune. Fosta componenta a trupei „Mandinga” face show pe scena, dar si in afara acesteia. Recent, vedeta a dat recital in trafic.

- Ioanei Ginghina i-a spus adio, iar alteia...ii cumpara flori! Alexandru Papadopol i-a aratat noii iubite ca este un domn și i-a facut o surpriza pe care orice femeie și-o dorește. La nici o luna de la divorțul de mama fetiței sale, actorul pare ca simte din nou „fluturi in stomac” și este tare, tare…

- Fosta prezentatoare de televiziune Adelina Pestrițu și-a aniversat fiica in acest weekend. Zenaida a implinit un an. Adelina Pestrițu a marturisit cat de importanta este ziua in care fetiița ei a venit pe lume și cat de mult i s-a schimbat viața atat ei, cat și soțului sau, Virgil Șteblea. "Ziua de…

- "Baiețelul din poza e tata, Puiu ii spuneau toți. Avea 3 ani și ceva și urma sa iși piarda tatal in razboi. Apoi, impreuna cu mama lui, bunica mea, contabil șef la Banca Naționala, vor fi dați afara din casa lor de catre comuniști pentru ca erau burghezi. De-a lungul vieții el va fi dat afara de…

- Daca nici Oana Zavoranu nu a trecut prin scandaluri, atunci n-a mai trecut nimeni. Bruneta este cunoscuta in showbiz datorita personalitații vulcanice și a modului de a spune lucrurilor pe nume, indiferent de situație.

- „Un mincinos” care „ducea o viata dubla”: pe Instagram, actrita Pamela Anderson il acuza pe partenerul ei, fotbalistul francez Adil Rami, ca ar fi inselat-o, ceea ce barbatul neaga.

- Acces Direct. Razboi, din ce in ce mai crunt, intre Adela Chirica si miliardarul cu care aceasta spune ca are un fiu. Afaceristul ar fi dat-o in judecata pe Adela, pentru ca nu ar mai dori sa fie tatal copilului, nici macar in acte. Asta dupa ce, vreme de 12 ani, magnatul i-a platit pensia alimentara,…

- Care sunt starile parintilor, atunci cand au primul copil? De cele mai multe ori, viata parintilor se poate schimba intr-un mod dramatic. In primul rand, pot aparea frici legate de grija fata de copil. Astfel poate aparea teama ca nu stiu ce si cum sa faca cu noul membru al familiei,…