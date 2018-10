Elena Ionescu, ex-Mandinga, iși va creștina baiețelul pe data de 28 octombrie și este foarte fericita. Acesta va fi unul dintre cele mai importante momente de viața ei, cu certitudine, iar cantareața a oferit amanunte despre pregatirile aflate in toi in emisiunea pe care Teo Trandafir o modereaza la Kanal D. Elena Ionescu devenea mama […] The post Elena Ionescu, ex-Mandinga, iși va creștina baiețelul. ”Nașul nu poate boteza, nu-i permite religia!” appeared first on Cancan.ro .