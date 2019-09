Stiri pe aceeasi tema

- Un nou divorț zguduie showbiz-ul. De aceasta data Elena Ionescu, fosta solista a trupei Mandinga, a decis sa puna capat casatoriei cu modelul Razvan Stanciu. Cei doi au impreuna un baiețel in varsta de 1 anișor. Dupa o relație foarte frumoasa și o casnicie de doar 1 an, Elena Ionescu și Razvan Stanciu…

- Elena Ionescu și Razvan Stanciu au divorțat. Fosta solista a trupei Mandinga a recunoscut ca actele sunt semnate de luna trecuta și a dezvaluit care au fost motivele care au condus la divorț. Elena Ionescu, in varsta de 31 de ani, a explicat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, de ce au…

- Elena Ionescu a oferit primele declaratii clare despre divort. Ea si sotul ei au decis sa se desparta, iar acum artista vorbeste despre ceea ce s-a intamplat intre ei si cum de s-a ajuns la divort.

- Elena Ionescu s-a casatorit in luna martie a anului trecut cu Razvan Stanciu, manechin in echipa lui Catalin Botezatu. Fosta solista a trupei Mandinga era insarcinata in acel moment cu baiețelul lor, insa la un an de cand au devenit parinți se pare ca lucrurile intre cei doi au inceput sa degenereze.…

- Florin Pastrama a dezvaluit ca ar fi trebuit sa faca nunta in urma cu 11 ani, insa a fost nevoit sa o anuleze. Soțul lui Brigitte Sfat a explicat care a fost motivul. Florin Pastrama a facut marturisiri la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, unde a fost invitat cu soția sa, Brigitte Sfat. El a dezvaluit…

- # Motivul pentru care a bagat divort consilierul lui Calinic „Sotul trebuie sa poarte poverile sotiei. Daca e saraca, sa n-o injosesti pentru asta; daca este nepriceputa, nu te repezi la ea, ci mai bine indrepteaz-o. Ea este parte din tine si alcatuiti impreuna un trup…Totodata, sa te gandesti si ca…

- In urma cu un an, Elena Ionescu, fosta solista de la Mandinga, a devenit mama pentru prima oara. S-a casatorit cu Dragoș Razvan, antrenor de fitness, iar viața ei s-a schimbat complet. Acum, artista a dezvaluit cum a reușit sa scape de ilogramele accumulate pe perioada sarcinii. „Nu a fost o sarcina…

- O mama din Statele Unite ale Americii și-a parasit soțul, la 11 ani de la nunta, pentru a incepe o relație cu alți doi barbați și o femeie, pe care acum cei doi copii ai ei o numesc „cealalta mama”. Ea susține ca este mai fericita ca oricand, in noua formula.