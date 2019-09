Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Elena Ionescu a facut noi declarații dupa ce s-a aflat despre divorțul sau de Dragoș. Elena Ionescu și partenerul ei de viața, Dragoș Staciu, au decis sa divorțeze. Cei doi au impreuna un copil, un baiețel pe nume Razvan. Artista a facut noi declarații despre separarea de partenerul de viața.…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșan, a povestit joi, in cadrul unui interviu pentru Antena3, ca in timp ce iși cauta fiica a fost foarte aproape de locul in care fata era sechestrata."Ce ma caiesc eu este pentru ca am trecut la o strada de ea - noi am fost pe Decebal, ea a fost pe Craiovei. Asta…

- Azi, 23 iulie, se implinesc fix 2 ani de la moartea regretatei cantarețe Denisa Raducu, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala foarte grava care a ținut-o numai in spital in ultimele luni de viața. Ea a decedat la varsta de 27 de ani. Adelina, sora cantareței, face declarații cutremuratoare! Denisa…

- Ramane indragostit de tara noastra si nu vrea sa plece de aici, scrie stirilekanald.ro. A povestit despre asta intr-un interviu. Citeste si Imagini socante la Bistrita. Un motociclist belgian a fost snopit in bataie de ciobani VIDEO Michel s-a nascut in Blegia, dar se considera pe jumatate…

- Nicolae Guța s-a bucurat intotdeauna de un mare succes pe piața muzicala, dar in viața artistului au existat numeroase lucruri rele, pe care le vrea uitate. In perioada in care Nicoleta Guța s-a desparțit de soțul ei, manelistul a facut cateva declarații șocante in ceea ce-l privește.