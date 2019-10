Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu a prevazut divortul Elenei Ionescu de Dragoș, mai ales ca totul parea ca merge ca pe roate, scrie viva.ro. Cei doi, parinții unui baiețel, au decis sa mearga pe drumuri separate, motivul principal fiind, se pare, fosta iubita a sotului Eleni Ionescu. Citeste si Fostul sot al Elenei…

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu au divorțat la doar un an jumatate de cand s-au casatorit și la un an de cand a venit pe lume fiul lor, Razvan. Cei doi au ramas in relații bune de dragul baiețelului, insa de curand fostul sau soț s-a afișat cu alta femeie, situație destul de neplacuta pentru…

- Dupa ce Spynews.ro a publicat in exclusivitate imagini cu fostul sot al Elenei Ionescu, la brat cu noua iubita, Elena Ionescu a declarat ca Dragos este liber sa faca ce vrea cu viata lui. Acum insa, bruneta a aruncat bomba: se pare ca noua femeie din viata lui Dragos nu este chiar "noua"! Cei doi au…

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu, au decis de curand sa divorțeze. Cei doi au impreuna un baiețel, pe nume Razvan, in varsta de 1 an. Elena Ionescu și Dragoș Stanciu au depus actele de divorț la un an jumatate de cand s-au casatorit civil. In urma cu doua zile divorțul a fost pronunțat și cei…

- Nici bine n-au anuntat divortul, ca el si-a si refacut viata! Dragos, cel cu care Elena Ionescu a fost casatorita mai bine de un an, are o noua iubita, iar www.spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu acestia.

- Elena Ionescu s-a casatorit in luna martie a anului trecut cu Razvan Stanciu, manechin in echipa lui Catalin Botezatu. Fosta solista a trupei Mandinga era insarcinata in acel moment cu baiețelul lor, insa la un an de cand au devenit parinți se pare ca lucrurile intre cei doi au inceput sa degenereze.…

- ARAD. Criminalul de la Nadab a fost arestat preventiv, dupa ce la inceputul lunii și-a injunghiat fosta iubita și pe fratele acesteia, un tanar de 22 de ani (care ulterior a decedat la spital din cauza ranilor grave suferite), iar saptamana trecuta a incercat sa se sinucida in arestul IPJ…