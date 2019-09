Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o zi speciala in viața familiei Prodan-Reghecampf! Maine este ziua de naștere a antrenorului și, așa cum era de așteptat, Anamaria Prodan i-a pregatit o super-surpriza, care cu siguranța il va impresiona.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu ii este 39; 39;teama 39; 39; sa se prezinte cu Guvernul in Parlament pentru un vot de incredere, argumentand ca, la votul pentru sefia Senatului, PSD a demonstrat ca are majoritate. Avem o Opozitie cinica si imatura care, orbita de interesele personale…

- Premierul Viorica Dancila ii critica pe fostii parteneri de la ALDE, dupa ruperea Coalitiei. Aflata la scoala de vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate, Dancila a dezvaluit ca a oferit ALDE locuri pe listele PSD la europarlamentare, insa "s-a lovit de un zid"."Nu voi raspunde niciodata…

- Nu are incredere in Pro Romania Premierul Viorica Dancila le-a transmis luni liderilor filialelor PSD, in ședința CEX din Parlament ca „nu se rupe alianța cu ALDE”, premierul fiind deschis la conditiile puse de ALDE. De asemenea, premierul nu da șanse unei colaborari cu Pro Romania in Guvern pentru…

- Este extrem de posibil ca raspunsul sa fie pozitiv. Intrebarea este de a sti careia dintre cele doua initiative de formare a unei coalitii navale pentru asigurarea securitatii circulatiei in Golful Ormuz vom dori sa raspundem, asumandu-ne integrarea in doua proiecte bazate pe viziuni oarecum diferite.

- Mai multi raufacatori care au atacat miercuri dimineata un camion bancar blindat pe o autostrada de langa aeroportul din Lyon, in partea central-estica a Frantei, i-au ranit usor pe cei trei membri ai...

- Inaintea plecarii spre Austria, antrenorul Sorin Cartu s-a declarat multumit de evolutia jucatorilor sai, desi a recunoscut ca pregatirea nu este definitivata si acumularile vor continua: „In faza asta de pregatire este bine pentru noi. Mergem acum i...

- Deși este cea mai mare dintre cei trei copii ai familiei Gheorghe, Elena a fost cea care a facut cele mai multe și mai mari nazbatii. Ne-a povestit chiar mama ei, cantareața de muzica populara Marioara Nan Gheorghe, care a marturisit ca azi se simte intr-un fel razbunata, fiindca nepoata face de 10…