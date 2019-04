Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe recunoaște ca un pic de gelozie nu strica intr-o relație și parca a gasit rețeta perfecta pentru casnicia ei. Artista i-a jurat iubire veșnica lui Cornel in urma cu opt ani și in prezent au o familie frumoasa, de care vedeta este foarte mandra.

- Elena Gheorghe se poate declara o femeie implinita din toate punctele de vedere. Este casatorita, mamica a doi copii și are o cariera de succes. Cu toate ca Elena iubește lumina reflectoarelor, soțul sau, de asemenea, artist, nu este la fel de acomodat, insa cei doi se ințeleg de minune și formeaza…

- Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Au o casnicie reuțita și doi copii superbi. Artista a povestit in cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, cum a fost ceruta in casatorie, la Londra. „Știa ca iubesc Londra și ca o data pe an merg la shopping acolo,…

- Astazi, Elena Gheorghe si sotul ei, Cornel, formeaza unul dintre cele mai sudate si iubite cupluri din showbiz. Relatia lor a inceput in tinerete si s-a transformat intr-o frumoasa casnicie.

- Elena Gheorghe și soțul ei sunt impreuna de 14 ani și formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Artista a povestit intr-un interviu pentru revista VIVA!, cum și-a cunoscut și cum au reușit sa ramna uniți in toți acești ani. „Poate…

- Toata lumea știe ca Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel, formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul romanesc. Cu toate ca acum sunt de nedesparțit, cei doi au trecut prin multe incercari de-a lungul vieții și s-au luptat cu absolut tot ce le-a stat in cale, pentru a ramane impreuna.

- Pe 23 mai, chiar de Ziua Naționala a Aromanilor, Elena Gheorghe aduce, in fața publicului de la Sala Palatului, cel mai mare și mai spectaculos eveniment de muzica și tradiție armaneasca. In cadrul acestuia, artista va lansa un nou album de muzica armaneasca, ce conține cel putin 10 piese, atat melodii…

- Adelina Pestrițu este gata sa imbrace rochia de mireasa! Proaspata mamica este extrem de fericita alaturi de iubitul ei, Virgil Șteblea, iar datorita acestui lucru, cei doi s-au hotarat sa ajunga la altar!