- Municipiul Lugoj va gazdui, la sfarșitul acestei saptamani, in zilele de 21, 22 și 23 iunie, cea de-a XIX-a editie a Sarbatorii Berii. Manifestarea va avea loc in centrul municipiului, pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor, și va debuta vineri, 21 iunie, la ora 18. Conform traditiei,…

- Pe 22 iunie 2019 are loc al optulea Mars al Biciclistilor din Constanta. Amatorii transportului pe doua roti, "stingheri intr un oras al masinilorldquo;, isi dau intalnire de la ora 16:30, pe platoul din fata Casei de Cultura din Constanta. Asociatiile Tomis Bike Constanta, Baricada Verde si Masa Critica…

- La Casa de Cultura "Geo Bogza" s-a desfașurat astazi cea de-a X-a ediție a Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi, manifestare organizata de Biblioteca Municipala "Dr. C.I. Istrati" cu sprijinul administrației locale. Aproximativ 150 de copii de la școlile și liceele campinene au participat la…

- Primaria Timișoara a luat decizia de a organiza o serie de manifestari pentru a sarbatori Ziua Copilului, marcata in fiecare an in data de 1 iunie. De data aceasta, reprezentanții instituției au pregatit un program care se intinde pe parcursul a doua zile, in cadrul „Festivalului Copiilor”. Evenimentul…

- In perioada 12 – 22 mai, Galeria Alexandra’s organizeaza impreuna cu „CASA OCTAVIAN” din Sucevița, Tabara Internaționala de pictura „Lacrimi de Bucovina”, eveniment desfașurat sub egida UNESCO Romania, la care participa artiști din Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Belarus, China, Korea de Sud și Romania.…

- Primaria și Casa de Cultura din Odobești va invita vineri, 10 mai, la evenimentul intitulat „Armata Romana și Reintregirea Teritoriilor Romanești“. Manifestarea este dedicata sacrificiilor Armatei Romane pentru desavarșirea unirilor succesive din 27 Martie 1918 (Basarabia), 28 Noiembrie 1918 (Bucovina)…

