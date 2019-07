Dupa succesul inregistrat la Sala Palatului cu concertul de muzica armaneasca, Elena Gheorghe și-a indeplinit un nou vis și a filmat doua videoclipuri in Turcia. Artista iși dorea de mult timp sa filmeze in Cappadocia, iar acum a reușit. „Am tot vazut poze de-a lungul timpului din Cappadocia și am fost fascinata de peisaje, culori, haine. Ma uitam la poze și deja ma vedeam in mijlocul evenimentelor, imbracata in ținuta vișinie și cu acel accesoriu pe cap… Și da, a fost de ajuns sa visez și uite ca astazi va prezint realitatea surprinsa in videoclip”, a declarat Elena Gheorghe. View this post…