- Ar fi fost batuta, data cu capul de geamul masinii si gonita de acasa de sot, chiar in momentul in care isi alapta fiica. Mama unei fetite de un un an vrea cu disperare sa fie langa fetita ei.

- Cazul de consum de substanțe chimice a avut loc marți, 5 februarie, in Oradea. Tanarul a fost filmat in jurul orei 15:00 in timp ce statea inert, fara sa scoata nici un cuvant, in cartierul Nufarul. Din imaginile obținute de Bihon.ro, se poate observa cum tanarul are un comportament ciudat,…

- O mama din Focșani i-a donat un rinichi fiului sau de opt ani, care se chinuia de doua ori pe saptamana pentru a merge cu ambulanța la dializa, la Iași. Acolo a avut loc și operația, iar medicii o considera un succes absolut pentru ca la nici 24 de ore de la transplant, copilul avea funcțiile renale…

- Cristian Mihai Dide, protestatarul care intra des în conflict cu Jandarmeria, a amplasat duminica, în Piața Victoriei din Capitala, o pancarta în mijlocul unui morman de zapada, pe care era proiectat un mesaj împotriva primarului Gabriela Firea, relateaza Mediafax. Cristian…

- Medicul pediatru gorjean Camelia Roman Barbuti, fosta sefa a Sectiei Neonatologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, s-a pensionat dupa 41 de ani de activitate. Supranumita mamica bebelusilor din Gorj, doctorita s-a aflat pentru ultima data intr-o ...

- Mihai Șora a scris, in ultima zi a anului 2018, gandurile sale pentru noul an și le-a postat pe o rețea de socializare. „Ne așteapta un an greu (…) Nu știu nici chiar daca-i voi supraviețui”, a scris pe Facebook – pesimist, dar „ușor melancolic” – celebrul filosof, in varsta de 102 ani. „Dragi prieteni,…

- Consilierul premierului Viorica Dancila Darius Valcov atac direct Comisia Europeana despre care spune ca are un dublu standard in raport cu Romania. Și nu ii cruța nici pe cei de la #rezist. "Clar, de...