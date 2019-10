Elena Cristian despre probele din jurul butoiului lui Dincă: Nici iarba nu este arsă "Acel butoi nu s-ar fi racit in așa fel incat sa fie lasat in jos, acolo. Nu se racea atat de repede. Nu este nimic ars acolo, nici iarba. Ceea ce mie mi se pare șocant, avem trei luni de la cazul Caracal și niciun raspuns. Polițiștii care au intrat prima data acolo au avut timp sa-l puna, sa-l ascunda, sa-l curețe? La ora asta spunem ca nu s-au facut niciun fel de probe? Pe o raza foarte mare, iarba e intacta. Și vrei sa-l trimiți pe Dinca in judecata, doar pe declarațiile lui? Mi se pare deja un proces in care Dinca poate ieși liniștit, fara niciun fel de alte probe ca iși schimba declarațiile",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

