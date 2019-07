Elena, câştigătoarea "Bravo, ai stil" sezonul 5, dezvăluiri incredibile din culisele competiţiei Concurenta "Bravo, ai stil" a vorbit in premiera despre competiție, ce inseamna prentru ea acest premiu și face dezvaluirii incredibile din culisele emisiunii, scrie kfetele.ro. Elena a declarat intr-un intreviu ce inseamna pentru ea acest titlu de cea mai stilata femeie " Este un statut de care trebuie sa ai grija, care iți creeaza anumite responsabilitați, pe care categoric l-am primit pentru ca am meritat și pentru ca am muncit foarte mult. Responsabilitatea inseamna ca trebuie sa prezinți ținute la fel de bune, sau chiar mai bune, ca sunt un exemplu din punctul de vedere al ținutelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

