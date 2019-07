Stiri pe aceeasi tema

- Tributare locului in care au gasit un camin bun, ambele fete ale Elenei Carstea au devenit militari ai Statelor Unite. Solista ce a abandonat cariera muzicala pentru cea de mama, și a luat-o de la 0 pe partea cealalta a globului, in Florida, a asistat joi, cu emoții și lacrimi in ochi, la ceremonia…

- Comitetul pentru relatii externe din Senatul american il va audia joi pe Adrian Zuckerman, nominalizat de presedintele Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Romania. Audierea este prevazut...

- Adrian Zuckerman se va prezenta în fața Senatului pe data de 20 iunie. Daca acesta primi confirmarea Senatului în urma audierilor va deveni noul ambasador al Statelor Unite în România, înlocuindu-l pe Hans Klemm.

- „Nu mai merge cu jumatați de masura, de adevar și de acțiune!”, și-a inceput astfel, luni dupa-amiaza, Liviu Pleșoianu postat pe Facebook. „PSD și ALDE capituleaza sau pricep in sfarșit ce e de facut?”, a intrebat acesta. In opinia lui Liviu Pleșoianu, „Liviu Dragnea nu a fost trimis la inchisoare…

- Printre starurile internationale, liderii globali in tehnologie si speakeri profesionisti din domeniul transformarii digitale, anul acesta pe scena noului iCEE.fest - care se lanseaza cu un nou concept, UPGRADE 100 - va urca si Dean Kinsman - expert FBI in securitate cibernetica. Din mai 2019,…

- Dupa șase luni in care n-a avut cum sa ia legatura cu Adriana, fiica sa cea mica, aflata intr-o tabara de pregatire cu Garda Naționala, Elena Carstea a fost chemata sa asiste la festivitatea de absolvire. Fosta cantareața a luat parte cu lacrimi in ochi la ceremonie. Elena Carstea și-a crescut cele…

- Liderii socialisti, in frunte cu Frans Timmermans, prezenti la Sibiu cu ocazia summitului european, se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa…

- Guvernatorul statului Georgia, Brian Kemp, a semnat marți, una dintre cele mai restrictive legi privind avortul. Daca aceasta va intra in vigoare femeile care fac intrerupere de sarcina dupa 6 saptamani risca inchisoare pe viața. Legea interzice orice avort odata ce se detecteaza o bataie a inimii fetusului,…