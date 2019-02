Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs la o stație de incarcare a buteliilor din Bihor iar in urma deflagrației a izbucnit un incendiu. Zece persoane au fost ranite, iar patru dintre acestea se afla in stare grava. Explozia, produsa din cauze deocamdata necunoscute, a avut loc luni seara in localitatea Ștei.…

- Mai multe țari membre ale Uniunii Europene, printre care Marea Britanie, Franța, Germania și Spania l-au recunoscut pe Juan Guaido drept președinte interimar al Venezuelei, lucru care l-a infuriat pe Nicolas Maduro, cel care ocupa in prezent funcția de șef al statului venezuelean. Maduro este suparat…

- Regina Marii Britanii iși cauta majordom iar cerințele Majestații Sale Elisabeta a II-a sunt la standarde inalte, chiar și fața de salariul oferit. Acesta se situeaza sub salariul mediu din Marea Britanie, iar viitorul majordom regal va fi nevoit sa lucreze aproape non-stop, cinci zile pe saptamana.…

- Trupa Maroon 5 alaturi de Travis Scott si Big Boi au concertat, duminica, in pauza Super Bowl 2019. Adam Levine a ramas la bustul gol in fața a mii de spectatori, dar nici asta nu i-a impiedicat pe fani sa numeasca prestația trupei ca "una dintre cele mai dezamagitoare din toate timpurile". Fanii din…

- Soana Darclee a luptat o perioada lunga de timp cu kilogramele in plus, insa, in cele din urma, artista a descoperit o dieta echilibrata, pe care o urmeaza cu strictețe. Vedeta a dezvaluit care este alimentul care nu ii lipsește la micul dejun. "Sunt fan somon si fructe de mare! In fiecare dimineata la…

- Comuna Roșia de Amaradia a fost scoasa, dupa patru zile, din bezna. Reprezentanții companiei de electricitate au rezolvat, miercuri, seara, problemele la rețeaua electrica provocate de ninsorile abundente cazute weekend-ul trecut. Liviu Cotojman spune ca a reușit sa porneasca și pompele de apa dupa…