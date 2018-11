Stiri pe aceeasi tema

- Raportul extrem de critic la adresa Romaniei, mai ales pe tema justitiei, este o palma serioasa data guvernarii PSD-ALDE. Insa, asta va fi doar picatura care va umple paharul pentru altele sunt problemele grave ale PSD-ului.

- Europarlamentarul Monica Macovei este de parere ca procedura de revocare a procurorului general ar trebui intrerupta, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa retraga raportul de evaluare, "pentru ca a manipulat opinia publica". "Procedura de revocare a procurorului general ar trebui intrerupta,…

- In perioada, 8-10 noiembrie 2018, la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, are loc Conferința Internaționala “Comunicarea in Acțiune. De la teorie la practica și invers”, prima ediție. In studiourile Radio Romania Iași: conf.univ.dr.…

- Ioana Voicu , prezentatoarea emisiunii „Se zice ca…” de la TVR 2, pare c-a abandonat instrumentul pe care l-a studiat cu drag in copilarie, vioara, dar doar pare. Frumoasa fiica a politicianului Madalin Voicu și nepoata a celebrului violonist Ion Voicu are planuri mari in aceasta privința. Trebuie doar…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca nu are in vedere taxarea pe kilometru pentru soferii care circula pe autostrada. In opinia sa, sistemul de taxare pentru infrastructura rutiera ar trebui schimbat abia dupa ce in Romania vor exista 1.500 de kilometri de autostrada functionali, precizeaza…

- Bucurestiul va gazdui, in 2020, 4 meciuri de la Campionatului European de fotbal. Partidele vor avea loc pe 14, 18, 22 si 29 iunie 2020, pe Stadionul National Arena, iar prezenta acestui eveniment in Capitala ar putea modifica inclusiv programul scolilor. Pentru a evita aglomeratia si pentru a putea…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-o scoala primara din suburbia londoneza Dagenham, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate 12 autospeciale si aproximativ 80 de pompieri, a anuntat marti dimineata Br...

- In multe scoli din Romania se obisnuieste sa se stranga sume importante, la fiecare sarbatoare, pentru invatatori si profesori, iar parintii cotizeaza fiindca nu doresc sa le fie tratat diferit copilul. Situatia este cunoscuta la nivelul Inspectoratului scolar, care paseaza responsabilitatea catre directorii…