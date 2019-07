Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea Irina Bara, locul 213 mondial, s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de la Jurmala (Letonia), cu premii de 250.000 de dolari, anunța news.ro. Irina Bara a beneficiat in runda inaugurala…

​Perechea Elena Bogdan/Cristina Dinu a fost eliminata, luni, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Palermo, cu premii de 250.000 de dolari, informeaza News.ro. Bogdan si Dinu au fost eliminate în runda inaugurala de favoritele numarul 3, Daria Gavrilova/Shuai…

Simona Halep (27 de ani, nr. 4 WTA) a caștigat cel de-al doilea trofeu de Grand Slam din cariera dupa ce s-a impus in finala de la Wimbledon in fața jucatoarei din America, Serena Williams, scor 6-2, 6-2.Sportiva din Constanța i-a dat fiori antrenorului tenismenei de peste ocean, Patrick Mouratoglou.…

Chelsea a anunțat oficial luni, 22 iulie, printr-un anunț postat pe pagina web officiala a clubului ca l-a imprumutat pe fundașul Ethan Ampadu (18 ani), echipei RB Leipzig, care evolueaza in Bundesliga, anunța MEDIAFAX.

Gloria Buzau este a doua echipa din Liga Nationala feminina, dupa CSM Bucuresti, care incepe sezonul cu un nou antrenor pe banca tehnica. Clubul a batut palma cu Ovidiu Mihaila, tehnicianul care a pregatit Steaua Bucuresti in ultimele sezoane, potrivit Mediafax.

Turcia va raspunde unei „amenintari inacceptabile" a SUA privind sanctiuni impuse din cauza achizitiei sistemului rusesc de rachete S-400, a informat Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe luni, adaugand ca el considera ca presedintele american Donald Trump doreste sa evite aceste sanctiuni,…

Nationala de baschet feminin a Romaniei va intalni echipele Italia, Cehia si Danemarca, in grupa preliminara D a Campionatului European din 2021, potrivit tragerii la sorti de luni, de la Munchen, anunța news.ro.

Simona Halep a declarat, marti, dupa calificarea in optimile de finala ale turneului de la Eastbourne, la simplu, ca a ajutat-o mult faptul ca in urma cu doua zile a jucat si la dublu, anunța news.ro."M-am simtit foarte bine, am simtit mingea. Meciul de dublu pe care l-am jucat m-a ajutat…