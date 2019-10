Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu și Catalin Tomata s-au desparțit dupa o relație care a durat aproape doi ani. Cei doi au impreuna o fetița, pe nume Anastasia, care va ramane in grija mamei sale. Dupa ce Elena Basescu a venit fara partenerul sau de viața la botezul fiicei Elenei Udrea, zvonurile ca cei doi s-ar fi desparțit…

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Gheorghe, s-ar fi desparțit dupa doar doi ani de relație. Se pare ca cei doi s-au separat in urma cu o luna, sustin jurnalistii de la wowbiz.ro. Inca nu se cunoaște motivul desparțirii celor doi. Potrivit apropriaților, Elena și Catalin au avut o relație frumoasa…

- Vesti bomba pentru fanii lui Carmen de la Salciua si ai lui Culita Sterp. Cei doi fosti soti s-au intalnit si chiar au petrecut multe momente impreuna. In tot acest timp, Carmen de la Salciua se despartea de iubitul ei, potrivit Antena Stars.

- O noua desparțire in showbiz. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au desparțit dupa 8 ani de relație, iar motivul ar fi infidelitatea artistei. Contactat de Spynews.ro, DJ Vinnie a confirmat desparțirea de Anna Lesko, fara a da detaliile care au dus la separarea lor. Adam, fiul Annei Lesko și al lui DJ Vinnie,…

- Dupa o relație de șase ani, Katie Holmes și Jamie Foxx au ales sa o ia pe drumuri separate. Se pare ca acest lucru s-a intamplat in urma cu cateva luni, iar apropiații nu prea sunt deloc surprinși de aceasta veste.

- Scandalul conjugal dintre Claudia Patrascanu si Gabi Badalau, barbatul pe care cantareata il acuza de abuz emotional, jigniri si infidelitati repetate aminteste de o alta despartire rasunatoare in care a fost implicat tanarul.

- Bella Hadid, in varsta de 22 de ani, și The Weekend, de 29 de ani, s-au desparțit din nou, dupa ce carierele lor i-au ținut la distanța unul de celalalt prea mult timp. Potrivit The Mirror , modelul și cantarețul nu au reușit sa mai petreaca timp impreuna, iar acest lucru a creat tensiuni intre ei.…

- Dupa trei ani de relație, Maria Ilioiu și iubitul ei s-au desparțit. Roșcata a dezvaluit in cadrul emisiunii de la Antena Stars, de ce a luat aceasta decizie Maria primise in urma cu puțin timp și inel de logodna. „Nu a fost niciodata lapte și miere in relația noastra, dar n-am gasit altul mai bun in…