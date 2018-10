Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu si iubitul ei, Catalin Tomata, vor sarbatori, saptamana viitoare, botezul fetitei lor, Anastasia. Petrecerea se va desfasura la un restaurant de fite din nordul capitalei, iar invitatii vor fi pe masura, potrivit spynews.ro. "Cred ca stiti ca m-am nascut, pe unii chiar v-am vazut,…

- Iata ca a venit si momentul mult asteptat. Elena Basescu, alaturi de noul iubit, Catalin Tomata, vor sarbatori, saptamana viitoare, botezul fetitei lor, Anastasia. Petrecerea se va desfasura la un restaurant de fite din nordul capitalei, iar invitatii vor fi pe masura.

- Keo si Misty au trecut prin cele mai mari emotii la inceputul lunii august, atunci cand au decis sa isi boteze fiica. Arya a fost crestinata si totul a decurs foarte bine. Intregul eveniment a avut loc departe de Bucuresti și organizat intr-un mare secret. Fiica lui Keo și a lui Misty a fost creștinata…

- Negocierile in legatura cu programul de vizitare al micuței Anastasia au fost dure! Liviu Varciu și Anda Calin au cazut la o ințelegere, in cele din urma, fara sa fie nevoie sa ajunga in fața unei instanțe, potrivit Libertatea. Va reamintim ca la inceputul lunii lui Cuptor, actorul din serialul “Fructul…

Elena Basescu și Catalin Tomata se iubesc mai mult ca niciodata. Zilele trecute, mezina fostului președinte Traian Basescu a ieșit la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Capitala sa ia cina alaturi de iubit și de bebelușa lor. Chiar daca in urma cu aproximativ…

- Președintele Colegiului Farmaciștilor din Gorj, Valentin Nanescu, și-a creștinat fiica de numai cateva luni! Evenimetul a avut loc zilele trecute la un cunoscut restaurant din Targu- Jiu. Proaspeții parinți au mers la biserica alaturi de cațiva apropiați pentru a o creștina pe Anastasia.…

UNTOLD este cel mai mare festival de muzica din Romania, care se desfașoara din vara lui 2015 in Cluj. Iar pe langa turiștii din Europa, dar și din țara noastra, anul acesta și-a facut apariția și Emil Boc cu fiica de mana, la UNTOLD. Emil Boc și-a facut apariția la UNTOLD…

Elena Basescu și Catalin Tomata au aparut pentru prima data in public, dupa ce mezina fostului președinte Traian Basescu a nascut o fetița perfect sanatoasa, in 4 iunie. EBA a devenit, astfel, mamica pentru a treia oara. Ultima sarcina a lasat insa anumite urme… In clipa…