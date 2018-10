Elena Basescu și-a botezat fetița pe care o are cu iubitul sau, Catalin Tomata. Micuța a fost creștinata duminica la Biserica Sfantul Elefterie din București și a primit numele Anastasia. Elena Basescu a purtat la botezul fetiței sale o rochie alba care te ducea cu gandul la Alba ca Zapada, asortata cu bijuterii delicate și o pereche de sandale aurii. Anastasia este primul copil pe care fiica cea mica a fostului președinte al țarii, Traian Basescu, o are cu Catalin Tomata, un tanar cu 12 ani mai mic decat ea, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproximativ un an de zile.…