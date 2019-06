Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi i-a rupt turta fetiței sale. Rita a implinit astazi, 11 iunie, varsta de 1 an și cu aceasta ocazie parinții i-au pregatit o petrecere pe masura care s-a desfașurat in acest weekend. Laura Cosoi a scris pe blogul sau o postare in care povestește cum au petrecut fericitul eveniment și, totodata,…

- Vladimir Draghia a fost caștigatorul primului sezon al emisiunii Exatlon, insa carismaticul actor spune ca daca ar avea ocazia sa o ia de la capat și sa intre din nou in competiție, cu siguranța ar refuza. Vladimir Draghia, in varsta de 33 de ani, a recunoscut ca nu ar mai participa niciodata la un…

- Johnny Galecki, star al seriei TV ''The Big Bang Theory'', a anuntat vineri ca asteapta, alaturi de partenera sa, primul lor copil, transmite DPA. Actorul american in varsta de 44 de ani si Alaina Meyer, 21 de ani, au anuntat ca vor deveni parinti intr-o postare comuna pe conturile lor…

- Fostul fotbalist suferea de cancer la pancreas, scrie news.ro. Banks a strans 36 de selectii in nationala SUA, intre 1986 si 1991. In 1990, el a participat la Cupa Mondiala din Italia. Citeste si Doliu in lumea sportului. A murit un jucator de legenda Fostul fundas nu a jucat niciodata…

- Jojo sarbatorește astazi implinirea varstei de 38 de ani. Cu aceasta ocazie, indragita actrița a postat pe conturile de socializare un mesaj emoționant. Jojo, pe numele real Catalina Alexandra Grama, s-a nascut pe data de 22 aprilie 1981 și a debutat in televiziune pentru prima data la varsta de 14…

- O vaduva de razboi din Australia, in varsta de 99 de ani, cunoscuta drept "cea mai mare fana" a Printului Harry, a murit dupa un episod de pneumonie, a declarat marti familia acesteia, citata de app. Intr-o declaratie postata pe Instagram, familia lui Daphne Dunne a indicat ca aceasta…

- Elena Basescu si-a injectat iar buzele, scrie ciao.ro. De cand tatal ei a devenit presedintele Romaniei, EBA s-a bucurat de multe aparitii publice. La inceputurile carierei sale, era un model destul de cautat in tara. Nu putem spune ca a iesit cu ceva in evidenta, poate doar cu atuurile fizice.…