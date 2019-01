Stiri pe aceeasi tema

- AZn cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", secretarul E™tiinE›ific al Muzeului NaE›ional de Arheologie E™i Istorie a Moldovei, Elena PloE™niE›a, a venit cu detalii despre inaugurarea expoziE›iei permanente la Conacul familiei Lazo de la Piatra, raionul Orhei. ExpoziE›ia a fost inauguratAƒ pe 2 decembrie…

- Fie ca iți place sa iți exteriorizezi starea sau sa o exprimi mai bine prin ceea ce porți, alegerea unor accesorii potrivite reprezinta acel detaliu dintr-o ținuta care necesita cel mai mult efort pentru a obține un rezultat perfect. Nu trebuie sa fii o „fashionista” sau un critic vestimentar pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a subliniat miercuri, in a doua zi a reuniunii ministrilor de Externe NATO de la Bruxelles, ca tara noastra va continua sa isi mentina un profil activ si o prezenta semnificativa in teatrul de operatii din Afganistan si in 2019. Potrivit…

- Zeci de placute reflectorizante, supranumite "ochi de pisica", au fost furate de pe marginea DN 67 C, Novaci-Ranca, la o zi dupa ce au fost montate pe parapeti. Fara acestea, soferii nu vad marginea drumului pe timp de noapte sau daca e ceata. Drumarii sustin ca siguranta circulatiei rutiere este in…

- AZn cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", fosta E™efAƒ al Biroului pentru RelaE›ii cu Diaspora, Olga Coptu, a vorbit despre problemele cu care se confruntAƒ moldovenii aflaE›i peste hotarele E›Aƒrii E™i cum sunt caracterizaE›i cetAƒE›enii noE™tri A®n strAƒinAƒtate.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe pagina de Facebook o fotografie cu unul dintre copiii sai, in timp ce se afla in plenul Camerei Deputatilor, acolo unde se citea motiunea simpla la adresa sa.

- Intr-o comuna din Braila, afectata de pesta porcina, fermierii au primit porci sanatoși. Daca aceștia nu se vor imbolnavi an urmatoarele 45 de zile, oamenii vor putea relua creșterea animalelor chiar inaintea sarbatorilor de iarna.

- Un tanar de 26 de ani a intrat cu masina pe care o conducea intr-o caruta care circula in acceasi directie de mers. O persoana a fost spitalizata, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.