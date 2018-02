Stiri pe aceeasi tema

- Crestin-ortodocsii intra de maine in Postul Pastelui. Este considerat cel mai greu, pentru ca dureaza 40 de zile, iar regulile alimentare sunt stricte. Astazi, la Lasata Secului, romanii au facut cozi in pietele de peste. Pana la prima dezlegare, credinciosii vor manca doar legume si fructe.

- Doua vulpi polare, duse la finele anului trecut la Constanta, de la o gradina zoologica din Suceava, au devenit vedete in orasul de la malul marii.In ianuarie, constantenii s-au intrecut sa le gaseasca un nume cat mai interesant celor doua frumoase exemplare – un mascul si o femela, care au ...

- Daca si premierul Romaniei Viorica Dancila si-a facut timp sa vorbeasca despre recenta prabusire a bursei americane, cel mai probabil in ultimele doua saptamani ati auzit macar in trecere o stire despre scaderea actiunilor. Nu a fost nici prima si nici ultima data cand acest lucru se intampla, asa…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in școli, actul normativ urmand sa mearga la președintele Klaus Iohannis, spre promulgare, noteaza portalinvatamant.ro.

- Camera a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE. Proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea UE pentru furnizarea si distributia…

- Pe 24 ianuarie, Lidia Oboroc din Chirileni a implinit 69 de ani. Aniversarea a prins-o in spital. ”Acum, cand starea mea de sanatate s-a inrautațit, m-au sunat toți copiii mei. Toți 12 și-au facut griji pentru mine! Sa vedeți ce bucurie e pentru o mama”, ne-a spus dansa din start. Nu i-a fost ușor…

- Deputații au adoptat, ieri, un proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, pana in anul 2023, cate o masa constand in fructe, legume, banane, lapte și produse de patiserie.

- Situatia dificila cu care se confrunta procesatorii de legume si fructe generata de obligativitatea suportarii de catre acestia a taxelor anuale pentru ambalajele din sticla in care isi comercializeaza produsele, urgentarea acordarii sprijinului pentru suprafetele cultivate cu tomate destinate industrializarii…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, i-a primit, in data de 30 ianuarie 2018, la sediul institutiei pe reprezentantii Organizatiei Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) legume-fructe. La intalnire au participat experti ai Autoritatii de Management pentru Programul…

- Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe…

- Doi ingineri au lansat „Taraba Virtuala”, un business care ofera produse naturale romanesti printr-o aplicatie pe telefonul mobil. Roxana Bitoleanu si Vlad Retca au realizat aceasta aplicatie pentru ca doritorii de produse naturale romanești sa poata sa ajunga mai repede la producatori.…

- Un numar de 52 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum în libertate prin gradina zoologica din Paris, fapt ce a determinat autoritatile sa închida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii, au informat

- 52 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris. Astfel, autoritațile au fost nevoiți sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii.

- Grazina zoologica din Vincennes, in imediata apropiere a Parisului, a fost evacuata.La fața locului au ajuns polițiști și tragatori de elita, dupa ce 50 de babuini au scapat din spațiul care le era rezervat.

- Ce mai mare gradina zoologica din Paris a fost evacuata de urgența dupa ce cele 50 de exemplare de babuini au reușit sa evadeze din țarcurile lor. Toți babuinii au fost vazuți alergand haotic...

- Autoritatile din Brasov vor investi 3,38 de milioane de lei pentru amenajarea unui adapost special in incinta Gradinii Zoologice din Brasov in care vor fi gazduite foci gri si pinguini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cu ocazia aniversarii evenimentul istoric al Unirii Principatelor Romane, care a marcat decisiv istoria națiunii noastre, Primaria Turda a organizat o seara speciala pentru turdeni. Aniversarea zilei de 24 ianuarie

- Autoritatile din Sao Paulo au anuntat marti restrictionarea accesului la cele doua gradini, zoologica si botanica ale orasului, dupa moartea unei maimute suspectata de febra galbena, relateaza EFE. Masura a fost anuntata intr-un moment in care intregul oras se teme de un focar de febra…

- Discuțiile pe tema locației centrului de legume-fructe nu par sa se termine prea curand. Liderii liberali din județul Timiș cer sa se reevalueze ofertele tuturor unitaților administrativ teritoriale care au depus oferte cu terenuri pentru construcția centrului de legume-fructe. „Noi am cerut sa se retrimita…

- Kim Kardashian a fost cea care a anuntat cum se va numi fetita, postand pur si simplu Chicago West, ea urmand sa preia numele de familie al tatalui. Kim si Kanye au devenit de luni parintii celui de-al treilea lor copil, fetitia fiind nascuta de o mama surogat si cantarind la nastere 3,345…

- Ai acumulat cateva kilograme nedorite, ești obosit și nu ai niciun chef de munca deși abia s-a incheiat vacanța de Sarbatori? Nici nu e de mirare. Toba, carnații, caltaboșii, friptura, piftia și sarmalele din meniul de Craciun și Revelion i-au adus organismului o mare cantitate de grasimi Si toxine…

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Un proiect original le permite la 20 de familii din Bistrita sa isi cultive singuri fructe, legume sau plante aromatice, la doi pasi de oras, chiar in curtea unui liceu. Mai mult, cei care primesc gratuit o bucata de pamant pregatita pentru plantare beneficiaza si de sfaturile specialistilor liceului.

- In 2016, interpreta cunoscutei piese „Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala „Resiste", montata la Palais des Sports din Paris. …

- Daca pana acum Denis Alibec ne-a obisnuit cu prezenta sa in cele mai luxoase cluburi, consumand bauturi rafinate, de data aceasta a dat uitarii distractiile! Fotbalistul a implinit 27 de ani si a sarbatorit in familie.

- Un arici pe nume Sherman care s-a ingrasat cu mancare pentru pisici va intra imediat la regim, a anuntat o gradina zoologica din Israel care este decisa sa-l readuca pe micutul animal in forma, relateaza DPA. Ceea ce, in cazul unui arici, inseamna un ghem cu tepi. Din nefericire, la 1,6…

- Un pui de urs polar de doar 26 de zile a fost gasit mort marti dimineata in Tierpark din Berlin, relateaza DPA. Ingrijitorii au verificat puiul chiar in ziua de Anul Nou si au spus ca se afla intr-o stare buna, sugand de la mama sa Tonja. Ei au vazut insa ca puiul nu mai respira marti…

- Un pui de elefant nascut de Craciun si-a facut miercuri prima aparitie in fata vizitatorilor la o gradina zoologica din Belgia, relateaza Reuters. Gradina zoologica Planckendael a surprins pe camerele de supraveghere venirea pe lume a puiului de elefant duminica, estimand ca acesta a avut…

- Proprietarul unei gradini zoologice private din Fasia Gaza a anuntat intentia de a vinde trei pui de leu in vederea obtinerii fondurilor necesare pentru achizitionarea hranei celorlalte animale, informeaza DPA. Mohammed Juda a declarat marti pentru DPA ca vrea sa obtina pentru fiecare…

- Un autotren incarcat cu fructe si legume s-a rasturnat vineri dimineata pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Nefericitul eveniment s-a produs, conform declaratiei soferului, in momentul in care ar fi tras de volan spre dreapta pentru a evita impactul cu un alt tir care venea din contrasens si…

- Pentru cei care vor sa iși reaminteasca de vacanța pe malul marii in plina iarna, ansamblul Palas are o propunere gustoasa. Timp de patru zile, marea se muta la Iași, prin intermediul Black Sea Food Festival. Invitatul special este Chef Catalin Scarlatescu. Ieșenii pasionați de preparatele cu specific…

- Un tir incarcat cu legume si fructe s-a rasturnat in aceasta dimineata, pe soseaua de centura a Lugojului. In urma incidentului, autotrenul s-a defectat, dupa cum au constatat de angajatii unei firme care se ocupa cu operatiuni de ridicare ale autovehiculelor avariate, potrivit lugojinfo.ro. Zeci de…

- Niciunul dintre cei 17 comercianți de fructe și legume din Bacau, controlați de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC), nu respecta legislația. Au fost aplicate 20 de sancțiuni, dintre care 10 amenzi in valoare de 36.000 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gradina zoologica din Berlin saluta venirea pe lume a unui urs polar, dupa ce ursoaica Tonja a nascut zilele trecute. Momentul emoționant in care s-a nascut puiul de urs și mama sa l-a ingijit a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit viral in mediul online. Gradina zoologica Tierpark…

- Cojile de fructe si de legume care ajung altfel la coșul de gunoi au fost folosite de cercetatorii clujeni pentru a crea o bautura racoritoare folositoare în tratamentul bolilor digestive. Coji și pulpe de mar și morcov au fost în prealabil uscate și macinate…

- Tone de fructe și legume mucegaite sau neetichetate in magazinele alimentare, supermarket-uri și piețe! Comisarii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș au verificat daca este respectata legislația iin vigoare privin comercializarea de fructe și legume. In total au…

- Toamna vine cu recolte și este un gest de omenie sa daruim celor mai puțin favorizați. Sub motto-ul ”Dar din dar se face rai” elevii Colegiului Economic din Alba Iulia au pus mana de la mana și au strans legume, fructe și alimente de baza pentru a-i ajuta in prag de iarna pe varstnicii de […] Post-ul…

- Toamna vine cu recolte și este un gest de omenie sa daruim celor mai puțin favorizați. Sub motto-ul ”Dar din dar se face rai” elevii colegiului economic albaiulian au pus mana de la mana și au strans legume, fructe și alimente de baza pentru a-i ajuta in prag de iarna pe varstnicii de la adapostul […]

- A devenit deja o tradiție la nivelul Școlii Gimnaziale Alexandru Vlahuța din Gugești ca in luna noiembrie elevii și cadrele didactice sa doneze fructe și legume batranilor de la cele trei centre din localitate, aflate in subordinea Crucii Roșii, filiala Vrancea. Și anul acesta, activitatea de voluntariat…

- Noua casa a actritei Liv Tyler si a logodnicului ei, care locuiesc in nordul Londrei de multi ani, are patru etaje si sapte dormitoare. Liv Tyler si Dave Gardner sunt logoditi din septembrie 2015 si au impreuna un fiu, Sailor, in varsta de doi ani, si o fiica, Lula, in varsta de un an. Actrita, in varsta…

- Micuți binefacatori… așa ii putem numi pe elevii Școlii Nr. 8 Pitesti (structura a Scolii „Tudor Vladimirescu”). Alaturi de cadrele didactice, elevii au donat joi, 23 noiembrie, aproximativ 480 de kg de legume (cartofi, morcovi, ceapa) și fructe (mere, portocale) Spitalului de Pediatrie Pitești. Felicitari…

- Un TIR incarcat cu fructe și legume s-a rasturnat, aseara, pe marginea DN2, la Balcauți, dupa ce șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, intr-o curba semnalizata corespunzator. La volan se afla un cetațean turc, in virsta de 63 de ani. Conducatorul auto a suferit leziuni ușoare, iar TIR-ul…

- Un autotren incarcat cu fructe si legume, condus de un cetatean turc, s-a rasturnat in afara drumului. Accidentul a avut loc marti, la ora 21.15, intr-o curba semnalizata corespunzator pe DN 2, pe raza comunei Balcauți, dupa ce conducatorul auto, un barbat de 63 de ani, cetațean turc, a pierdut ...