Electrocentrale SA a chemat la judecata Consiliul Local Constanta si municipalitatea prin primar. Iata motivul! (document)

- Instanta a amanat pronuntarea pentru 1 martie, in urma concluziilor depuse de inculpati, de partea civila si de procuror pe 21 februarie si pe 22 februarie. Constantin Boscodeala a fost trimis in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in iunie 2014, pentru de abuz in serviciu…

- Dosarul de insolventa al SC Soti Cable Neptun SRL a primit un nou termen. Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au amanat cauza pentru data de 23 aprilie. Recent, instanta de judecata a constatat ca s a depus la dosar hotararea Adunarii Creditorilor din data 18 decembrie 2017 privind stabilirea…

- Cristina Constantinescu, judecator al Sectiei a II a Civile din Tribunalul Constanta, a dispus, ieri, procedura generala a falimentului debitoarei Club Sportiv Handbal Club Municipal Constanta. Totodata, a fost desemnat in calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul in insolventa Maestro…

- Nemultumiri si printre angajatii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura Buzau, dupa revolutia fiscala a Guvernului. Unele salarii au scazut, in ianuarie, chiar si cu 2.300 de lei, fata de luna decembrie. Este vorba despre unii dintre sefii de servicii si birouri si chiar despre directorul…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a fost chemat la judecata de patru politisti. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Conform portalului instantelor de judecata, reclamantii sunt Daniel Sorin Iacob, Silvian Cernaian, Viorel Marcuta si Narciz Bejinariu. De partea cealalta, paratii…

- Dupa aproape patru ani de la trimiterea in judecata, fostul primar al Buzaului isi va afla sentinta pe fond in dosarul Orizont. La termenul de luni, presedintele completului de judecata de la Tribunalul Dambovita, unde s-a derulat procesul, a decis sa incheie cercetarea judecatoreasca si sa dea o prima…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Pe data de 9.02.201, pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 828 118 2018, Sectia I Civila, materia litigii de munca, obiectul drepturi banesti, stadiul procesual fond. Sindicatul Sanitas Constanta, alaturi de 120 de angajati, este reclamant, iar Serviciul Public de Asistenta…

- Penitenciarul Poarta Alba din Constanta a fost chemat la judecata de reprezentantii Sindicatul National SINPEN 2016 Constanta. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta, a primit numarul unic 808 118 2018si are ca obiect "comunicare informatii…

- Un executor judecatoresc creeaza panica printre alexandreni – Persoanele fizice sunt executate silit pentru datoriile Asociatiilor de Proprietari catre Polaris M. Holding in Eveniment / Ca Polaris M Holding, societatea care colecteaza deseurile de pe raza judetului Teleorman, nu prea reuseste…

- Marius B., din comuna Popești, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Fapta a fost comisa in vara anului 2016, in timp ce se afla la un bar de pe raza localitații. In rechizitoriu…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au acordat un nou termen in dosarul Academiei Navale "Mircea cel Batranldquo; Constanta. Cauza a fost amanata pentru data de 27 februarie, din cauze medicale. Dosarul a fost instrumentat de procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Judecatoria Medgidia a amanat, pentru data de 3 mai, dosarul in care Marius Ion Sponoche, managerul Spitalului Orasenesc Cernavoda, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. In prezenta cauza a mai fost deferit Justitiei si afaceristul Ioan…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui comunicat transmis in exclusivitate Sursa Zilei, procurorii DNA au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape…

- Dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta a primit cel de al 53 lea termen de judecata. Ieri, Iulia Casian, judecator al Tribunalului Constanta investit cu solutionarea cauzei, a stabilit noul termen pentru data de 16 aprilie, pentru continuarea procedurii. Conform portalului instantelor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Institutia Prefectului Judetul Constanta a inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta, pe 26 ianuarie a.c., dosarul 476 118 2018, prin care solicita anularea actului administrativ Autorizatie construire nr. 4 18.01.2017. Parati in acest dosar sunt Municipiul…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Constanta din 30 ianuarie a.c. se gaseste si proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 343 2017 pentru alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constanteni si a antrenorilor principali constanteni din…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral se judeca cu Primaria Constanta si Consiliul Local Municipal intr un nou dosar, nr. 24128 212 2017, inregistrat pe 19 ianuarie pe rolul Sectiei 1 Civile a Tribunalului Constanta. Obiectul dosarului este o revendicare imobiliara. Parati in acest dosar sunt:…

- Societatea Tel Drum solicita intrarea in faliment. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Teleorman la data de 17 ianuarie 2018 iar primul termen a fost fixat pentru data de 29 ianuarie. Potrivit Portalului Instantelor de Judecata dosarul este la Sectia Civila 1, are ca materie Falimentul,…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Consiliul Local Municipal a adoptat, prin HCL nr. 213 31.07.2017, noua organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta. Pe 19 ianuarie a.c., pe Sectia de contencios administrativ si fiscal al Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul 348 118…

- Instanta Suprema a considerat ca, prin plecarea in Madagascar, fostul primar a abuzat de increderea magistratilor, care i au ridicat interdictia de a parasi tara, informeaza Digi24.ro. "Acesta a incalcat cu rea credinta obligatiile prevazute de lege, neprezentandu se nici la sediul Biroului de Supravegheri…

- Probleme mari pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA 'Carpatica'.Citeste…

- Prefectul Judetului Constanta s a adresat instantei, indreptandu se impotriva urmatorilor: Primaria Constanta, societatea Geladi SRL, Liviu Daniel Mocanu, Elena Mocanu, Niculae Iacob si Alexandra Iacob. Pe rolul Tribunalului Constanta, pe data de 17.01.2018 a fost inregistrat dosarul nr. 276 118 2018,…

- Viorica Tavitian, din Constanta, a dat in judecata Consiliul Local Municipal si solicita revocarea actului administrativ HCL 196 30.06.2017. Plangerea femeii a fost inregistrata pe 15 ianuarie a.c., pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta. Este vorba despre o…

- Postarea integrala a deputatului USR: Colegul meu de la Cluj, Daniel Kloyber, face o observatie foarte interesanta. O reproduc aici partial. "Viorica Dancila - este propunerea PSD pentru pozitia de prim-ministru a Romaniei. Viorica Dancila - este euro-parlamentar, sefa grupului PSD in Parlamentul European.…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Ședința amanata in cazul lui Andrei Braguța: nu s-au prezentat trei inculpați și cațiva aparatori, potrivit procurorului pe caz, Ruslan Lupașcu. "Este firesc. Asemenea lucruri se pot intampla, deoarece sunt implicate multe persoane", a declarat procurorul.

- Azi, la Tribunalul Constanta va avea loc primul termen din acest an in dosarul denumit generic "Geotopldquo;, privind cadastrarea judetului Constanta. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta din noiembrie 2016 si a fost instrumentat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial…

- Ca urmare a unor controale efectuate de angajatii Curtii de Conturi, SC Confort Urban SRL societate cu capital integral de stat, care are ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanta a chemat la judecata mai multi directori ai firmei. Conform portalului instantelor de judecata, SC Confort…

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor Sas Ionut-Bogdan si Libotean Alina, cu privire la comiterea infractiunii de santaj, Blaga Emil, la data faptei avocat in cadrul Baroului Maramures,…

- Pe rolul Tribunalului Constanta pe data de 28.12.2017 a fost inregistrat dosarul nr. 8761 118 2017, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia Contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind functionarii publici Legea Nr.188 1999 DC NR. 2352 30.06.2017; 2345 30.06.2017; 2346…

- Ionuț Negoița, acționarul majoritar al lui Dinamo, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel București pentru complicitate la bancruta frauduloasa, anunța Agerpres. Dosarul e legat de insolvența clubului de fotbal, iar printre cei trimiși in judecata se numara avocatul Valentin…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Cu doar cateva zile inainte de finele anului 2017, fostul edil din Piatra Neamt afla faptul ca procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Bacau au dispus trimiterea sa in judecata, in dosarul in care DNA-ul il acuza de trafic de influenta. Cauza va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul…

- 1. A fost trimisa in judecata, in stare de libertate, ”MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orașului Cernavoda, județul Constanța, in prezent consilier local in aceleiași oraș, cu privire la savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul…

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani.Procurorii anticorupție au decis sa finalizeze dosarul in care era cercetata fosta președinta a Autoritații…

- Fostul primar din Cernavoda, Mariana Mircea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta, pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi atribuit, in mod preferential, contracte de achizitii unor firme.

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:"In perioada decembrie 2010 - martie 2012, inculpata Mircea Mariana, in calitate de primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, in exercitarea atributiilor, a atribuit in mod preferential si cu incalcarea dispozitiilor…

- Liviu Dragnea, prin avocata sa, Flavia Teodosiu, a depus o plangere impotriva procurorului care ancheteaza dosarele Belina și Tel Drum, Alexandra Lancranjan. Plangerea este adresata șefului Secției de combaterre a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a anuntat trimiterea in judecata a fostului primar din comuna Baia pentru savarsirea infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Este vorba de bani publici rulati in afacerile de familie ale lui Mihail Cirlan, care a fost primar la ...

- Fostul director al Hidro Prahova, Dumitru Pantea, a fost trimis in judecata, luni, pentru luare de mita, dupa ce a facut un acord de vinovatie cu procurorii DNA. Potrivit anchetatorilor, Pantea a fost de acord cu doi ani de inchisoare cu suspendare. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Prahova.

- George Robert Voinea, soferul cercetat in accidentul de pe strada Soveja din Constanta, din luna noiembrie, a fost trimis in judecata. Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Constanta. Pana in prezent, magistratii nu au stabilit primul termen. Amintim ca, la inceputul lunii noiembrie, un barbat de 61…

- Luna sarbatorilor a venit cu evenimente nefericite pentru finanțatorul clubului de fotbal Dinamo București. Ionuț Negoița a fost chemat din nou la Parchet pentru a da explicații in dosarul in care este acuzat de bancruta frauduloasa.La ieșire, Negoița a refuzat sa comenteze acuzațiile, conform…

- Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut in urma cu o saptamana recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii din 8 februarie 2017, prin care a fost exclusa din magistratura. Camelia Bogdan a devenit cunoscuta dupa ce l-a condamnat…

- Direcția Naționala Anticorupție a trimis un document prin care a informat Municipalitatea, pe edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, dar și la Poliția Locala a Municipiului Bucuresti despre faptul ca mai mulți angajați ai Poliției au devenit inculpați intr-un dosar de corupție. Dosarul vizeaza achiziții…

- Municipiul Constanta ar putea primi maine peste 2,5 milioane de euro de la Georgica Giurgiucanu, Geta Savulescu, Cristian Borcea, Mihai Camboianu si SC Habitat si Ambient SA Dosarul cauzei se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. La termenul trecut, magistratii au admis, in…