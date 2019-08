Stiri pe aceeasi tema

- In ton cu energia și atmosfera verii, adolescenții din trupa The Skywalkers au lansat zilele acestea videoclipul piesei Summerfun, piesa de pe albumul lor de debut – The way I feel. Piesa incepe surprinzator, cu un duet percuție-chitara bas și continua cu aceeași energie și bucurie tinereasca, ducandu-ne…

- Careianul Manuel Chivari, cunoscut pentru participarea sa la Selecția Naționala Eurovision, lanseaza single-ul “Unde te duce inima”, sub egida TunedIn Records. Piesa este scrisa chiar de Manuel impreuna cu Alexandru Anghel, orchestrația fiind realizata de DJ Take. Piesa beneficiaza de un videoclip regizat…

- Timișorenul DaBrix a lansat piesa Don’t Look Back, melodia fiind realizata intr-un studio din Las Vegas alaturi de producatorul Nick Kamarera. „Piesa este despre relații, viața in general, mesajul de baza fiind «don’t look back, it’s a rollercoaster». O fapta facuta se va repeta, sau un om nu se schimba…

- Angeles lanseaza „Iubire sau blestem”, o melodie cu un sound care te poarta de la funk la dance și care vorbește despre speranța in iubire. Este posibil sa gasești pe cineva exact așa cum iți dorești? Raspunsul il da Angeles in noua sa piesa. Angeles a povestit: „Textul piesei „Iubire sau blestem” este…

- Delia a lansat luni o noua piesa, de vara, care se numește „Vreau la Țara„. Piesa conține un sample din piesa “Vara la țara” a lui Mircea Baniciu și versuri ale poetului George Toparceanu. LIKE IT OR NOT?

- Format in Timișoara la sfarșitul anului trecut, proiectul Kings Are Overrated este un trio electro-pop ai carui membrii, cu backgrounduri muzicale diferite, combina sinteza instrumentelor cu parți vocale și beat-uri downtempo, aranjate in structuri puțin atipice genului. Piesa „The Same” reprezinta…

- Aseara la Expirat, Lucia a proiectat in premiera noul videoclip „catastrophe”, ce insoțește al treilea single de pe albumul „Samsara” lansat anul trecut. “Catastrophe este poate cea mai autobiografica piesa de pe Samsara și vorbește despre hiperemotivitate, pe care am considerat-o foarte mult timp un…