#ElectricRomânia, ziua 6: BMW i3 din caravană, diferit de cel de-acasă Deși am peste 20.000 km parcurși la bordul a vreo șase modele BMW i3 diferite (dintre care unul REx și unul i3s), acest model de la BMW continua sa ma surprinda. In primul rand autonomia versiunii 120 Ah din caravana #ElectricRomania este impresionanta (300-400 km, pe DN). In al doilea rand, am descoperit niște diferențe fața de modelele pe care le-am condus anterior (implicit și fața de mașina mea de acasa, un i3 94 Ah din 2018). Despre toate acestea, in articol. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce zilele trecute am facut cunoștința cu fiecare mașina electrica din caracava #ElectricRomania powered by Kaufland, a venit momentul sa aruncam o privire de ansamblu asupra celor 5 modele electrice care ne vor insoți pe parcursul primului tur al Romaniei cu mașini electrice realizat de o publicație…

- Acesta a explicat ca reforma constituționala pe care o dorește ar face ca Președintele sa nu mai aiba scuze invocand frica de suspendare și ca acesta trebuie sa fie responsabil pentru guvernarea pe care o gireaza, cu aluzie tot la situația lui Klaus Iohannis și coabitarea sa cu Guvernele PSD: ”Vom crea…

- O fetita de 6 ani din localitatea Repedea, judetul Maramures, este cautata, vineri, dupa ce a disparut de la domiciliu in jurul orei 14, la operatiune participand si un caine de urma din cadrul IPJ, dupa cum se arata intr-un material de pe pagina noastra. Reprezentantii IPJ Maramures au declarat, vineri,…

- Complexul Energetic Oltenia a notificat, miercuri, 8 mai a.c., ITM Gorj, AJOFM și cele 47 de organizații sindicale cu privire la concedierile colective care vor urma in aceasta vara. Potrivit documentului remis de compania energetica, vor fi concediați 200 de salariați, 90 din structura TESA, operativ,…

- Vrei o casa pe care sa o transformi in ACASA? ALEEA MANASTIRII RESIDENCE, din strada Aleea Manastirii (vis-a-vis de Mavexim, Post-ul Vrei o casa pe care sa o transformi in ACASA? Ia-ți un apartament in Aleea Manastirii Residence! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Patru studenti de la Universitatea Tehnica din Cluj lucreaza la doua aplicatii si un dispozitiv prin intermediul careia oamenii isi vor putea hrani animalele de companie de la distanta, chiar daca sunt plecati la sute de kilometri.

- Libertatea publica azi un nou episod din serialul „Plecat”, in care compatrioți de-ai noștri iși povestesc aventurile care i-au schimbat. de Elena Stancu și Cosmin Bumbuț (teleleu.eu) Liliana locuia impreuna cu soțul ei, Vali, și cu baiatul lor in casa parinților din comuna Alexandru Ioan Cuza, județul…

- GETAFE - REAL MADRID Meci intre doua trupe care, in acest moment, se afla pe locuri de UCL. Daca pentru Real pozitia a treia este una rusinoasa, locul 4 pe care se afla Getafe este extrem de surprinzator. Totusi gazdele au evoluat excelent acasa, au demonstrat-o si etapa trecuta cand au spulberat-o…