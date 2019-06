#ElectricRomânia: Jurnal de bord, ziua 6. ... Avem un noroc fantastic. Deși vremea are toanele unei domnișoare de pension, am reușit sa o fentam aproape in fiecare zi. Excepție face furtuna aia care ne-a prins intre pereții de stanca de la Cheile Bicazului. Și la Timișoara a turnat cu galeata, dar fix dupa ce am defilat prin soare puternic prin Piața Unirii. Prin urmare, cele cinci electrice aveau nevoie de o baie, așa ca dimineața a inceput cu puțina mișcare pe malul raului Bega, singurul... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

