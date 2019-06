#ElectricRomania. Jurnal de bord, ziua 3. ... Soarele deja lumina cu putere orașul de pe coline. Deși e o zi de sambata, iar mulți localnici au plecat in zone menite sa le reincarce bateriile descarcate dupa o saptamana de munca, Iașul freamata și emana un miros aparte: florile de tei. In tot acest peisaj iși fac apariția cele cinci mașini care au plecat in #ElectricRomania powered by Kaufland, primul tur al țarii cu mașini electrice. Ziua a treia a proiectului este... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

