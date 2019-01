Stiri pe aceeasi tema

- Crina Pintea, 28 de ani, este singura handbalista din naționala Romaniei care a fost inclusa in echipa stelelor Campionatului European 2018 din Franța. Pivotul cu un gabarit impresionant, 1,92 metri și 85 de kilograme, a scris un mesaj emoționant pe Instagram: „Astazi s-a incheiat Campionatul European,…

- Ramasa fara Cristina Neagu, Romania a pierdut, mai intai, accederea in finala, iar apoi meciul pentru locul 3, cu Olanda. Exista, totusi, o realizare pentru tricolore dupa acest turneu final.

- Romania nu a facut fața campioanei olimpice, Rusia, in semifinalele Campionatului European de Handbal, din Franța! A fost 28-22 pentru rusoiace. La Paris, tricolorele, fara Cristina Neagu, accidentata, au facut o prima repriza buna, in care au condus aproape tot timpul. Mai mult, romancele au avut…

- In ultimul meci al zilei de marti la Campionatul European de handbal, Norvegia a reusit o victorie fabuloasa, scor 29-16 in meciul impotriva Olandei, echipa care a invinsese fara probleme Romania

- Naționala Norvegiei a demolat selecționata Olandei, scor 29-16, și a revenit in cursa pentru calificarea in semifinalele Campionatului European de handbal feminin. Chiar daca au invins la 13 goluri diferența in ambele meciuri din Grupa Principala, norvegiencele platesc tribut infrangerilor cu Germania…

- Urmatorul meci al reprezentativei Romaniei, cu Olanda - duminica, de la ora 19.00, la TVR 1 si TVR HD Handbalistele Romaniei triumfa la Campionatele Europene din Franta, in direct la TVR, iar romanii sunt in fata televizoarelor pentru a le sustine. Competitia transmisa in exclusivitate de Televiziunea…

- Dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania (29-24), Romania joaca pentru șefia grupei cu Norvegia, cea mai titrata naționala din lume in handbalul feminin.La pauza, Romania conduce cu 18-12. Romania este deja calificata in grupa principala. Fetele antrenate de Ambros Martin vom…

