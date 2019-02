Societatea Electrica a afisat un profit net consolidat in valoare de 230 milioane de lei, in crestere cu 34,3% fata de anul 2017, potrivit rezultatelor preliminare neauditate la 31 decembrie 2018, transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB).



Profitul net individual (preliminar neauditat) raportat de companie s-a ridicat la 297,973 milioane de lei in 2018, in crestere cu 15,4% fata de anul precedent, iar profitul net pe actiune a fost de 0,88 lei, fata de 0,76 lei in 2017.



Activele companiei valoreaza 7,529 miliarde de lei, in scadere usoara de la 7,617 miliarde de lei…