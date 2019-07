Stiri pe aceeasi tema

- Dupa momentul in care muzica lui Adrian Minune a rasunat pe malul marii, la Neversea, a venit și randul castelului Banffy.Controversatul DJ Tommy Cash i-a surprins pe Festival ieri, sambata seara, cand a pus piesa "AșA sunt zilele mele" a lui Adrian Copilul Minune.Totuși, organizatorii nu au privit…

- Daca energia mulțimii adunata, joi, in fața scenelor de la Electric Castle ar fi putut fi capturata, probabil ca Bonțida ar fi avut electricitate pentru restul anului. Energia celor 46.000 de oameni prezenți, in a doua zi de festival, pe domeniile castelului Banffy, a fost din plin resimțita de artiștii…

- Pentru fiecare PET adus la Royal Bank of Plastic - stațiile de colectare selectiva de langa Royal Market și Eco Stage, Lidl va dona cate 1 leu pentru renovarea castelului Banffy. Inițiativa face parte din programul Environment First, prin care Lidl și Electric Castle și-au propus sa reduca amprenta…

- Lidl, impreuna cu fanii Electric Castle, lanseaza Lidl`s Electric Kingdom Code of Conduct: cele 7 reguli ale regatului electric pentru cea de-a șaptea ediție de festival. De la un First Timer @Electric Castle in 2017, cand Lidl se alatura pentru prima data unui festival de muzica ca partener strategic,…

- Papa Francisc în România. Cu o zi înainte de vizita Papei Francisc în România, moment istoric pentru țara noastra, site-ul realitatea.net va arata cum arata centrul Bucureștiului, astazi, 30 mai.

- Dupa ce a pus ghetele in cui anul trecut, senegalezul Ousmane N'Doye (41 de ani) a revenit in Romania cu forțe proaspete. Ajuns la varsta de 40 de ani, senegalezul și-a luat licența de antrenor și este posibil ca acesta sa preia o grupa de juniori din cadrul Astrei Giurgiu. A fost plecat timp de doi…