Electric Castle 2019: Florence+The Machine, 30 Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, cap de afis

- Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me the Horizon sunt capetele de afiș ale ediției din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc in perioada 17 - 21 iulie, la Bonțida, potrivit organizatorilor, scrie Mediafax.Florence + The Machine este una dintre cele mai creative…

- De aproape un deceniu, publicul din Romania așteapta acasa un concert Florence + The Machine, iar Electric Castle transforma, in sfarșit, acest vis in realitate. Este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construita in jurul personalitații fascinante a solistei, compozitoarei…

