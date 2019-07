Stiri pe aceeasi tema

- Suie Paparude (Ro), The Mono Jacks (Ro), Underworld (UK), De La Soul (SUA), Robin and The Backstabbers (Ro), Soundopamine (Ro), Karpov not Kasparov (Ro) si Otherside (Ro) se afla printre artistii confirmati in line-up-ul festivalului Fall in Love, ce va avea loc intre 31 august – 1 septembrie 2019,…

- Rocanotherworld se extinde la 4 zile de concerte și activitați, pe Partia de Schi și in Parcul Expoziției din Iași. Intr-un mod care a devenit tradiție, pe mainstage, la Partie, vor concerta peste 30 de artiști. O noutate pe care o aduce aceasta ediție este ca scena de muzica electronica va fi in aceeași…

- AFTERHILLS 2019 anunța oficial headlinerii pe parcursul celor doua weekenduri: AH #dici, 23 – 25 august: Don Diablo, Rita Ora, Quintino, R3HAB, Sam Feldt (Live), CTC, Nane. AH #dicinu, 30 – 1 septembrie: Faithless DJ Set, Fedde Le Grand, Gareth Emery, GusGus, Hugo Kant, Morcheeba, IPHAZE, Subcarpați,…

- In perioada 16-19 mai, la Dudeștii Vechi, la cea de-a doua ediție a festivalului Embargo vor veni peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria! Pe langa concertele tari, vor exista și numeroase activitați: zboruri ancorate cu balonul, proiectii de film, spectacolele de teatru…

- Radio Romania a refuzat sa-și asocieze numele cu trupa ”Implant pentru refuz”, care promoveaza in piesele sale un puternic mesaj social. Trupa va canta langa Timișoara la festivalul Embargo Fest. intre 16 și 19 mai. Mai participa formațiile Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Subcarpați, Șuie Paparude, Țapinarii.…

- In perioada 10-12 mai, la Muzeul Satului Banațean, toți gurmanzii din regiune sunt așteptați la prima ediție Timișoara Street Food Carnival. „Cel mai mare eveniment de street food din Europa vine la Timișoara! Daca ești un gurmand autentic, in calendarul tau 10, 11 și 12 mai sunt zile libere…