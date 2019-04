Stiri pe aceeasi tema

- Alternosfera sarbatorește 20 de ani de activitate alaturi de publicul Electric Castle, cel mai mare festival la care trupa va cânta în acest an. Joi, 18 iulie, trupa revine la castel cu un nou album, cel de al șaselea material discografic pe care îl semneaza. Vineri, scena…

- Loredana, Alternosfera, Șuie Paparude și CTC vor da startul oficial al programului de pe scena principala in fiecare zi a festivalului Electric Castle 2019. Lor li se alatura nume noi, atat din țara cat și din strainatate, respectiv trupe selectate din cele mai importante showcase-uri europene.

- Organizatorii festivalului Electric Castle 2019 au anuntat ce artisti romani vor urca pe scena principala din Bontida, printre acestia numarandu-se artisti consacrati, precum Loredana si trupa Alternosfera, dar si nume aflate inca la inceput de drum.

- Electric Castle 2019. Preț bilete, artiști și programul complet al festivalului de la Cluj. Electric Castle este un adevarat etalon pe scena internaționala a festivalelor de muzica.Este organizat de 6 ani in Romania, la poalele Castelului Banffy, comuna Bonțida, judetul Cluj.

- Americanii dela Limp Bizkit completeaza lista headliner-ilor la cea de-a 7-a editie Electric Castle. Nils Frahm, Chvrches, Sigma, Zomboy, Zeds Dead si Infected Mushroom sunt printre noile nume confirmate de organizatori.

- In ultimii ani, tot mai multi romani aleg sa mearga in croaziere, segment care a crescut atat datorita faptului ca preturile sunt mai accesibile decat in urma cu zece ani, dar si pentru ca turistii vor sa incerce si alte destinatii de vacanta decat cele cu care erau obisnuiti.

- 'Acesta este procesul cel mai important pe care l-am organizat (de la restabilirea) democratiei', dupa moartea dictatorului Francisco Franco in 1975, a declarat recent presedintele Tribunalului Suprem, Carlos Lesmes. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis…