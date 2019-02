Stiri pe aceeasi tema

- Oprah Winfrey, desemnata cea mai influenta femeie din lume, moderatoare de talk-show, actrita, producator si editor, s-a nascut la 29 ianuarie 1954, in micul oras de provincie Kosciusko, statul Mississippi, SUA, unde a avut o copilarie trista, cu multe abuzuri, dar și multe lipsuri.

- Black Panther s-a impus pentru „extraordinara interpretare a unei distributii intr-un lungmetraj” (Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture), cea mai importanta distinctie a serii. Glenn Close a fost premiata pentru rolul principal din „The Wife”, pentru care a primit anul acesta…

- Globurile de Aur 2019 au venit cu o surpriza. In ciuda predicțiilor ca filmul „A Star Is Born” al lui Bradley Cooper, in care actorul, regizor și scenarist, face pereche cu Lady Gaga, ar fi marele favorit, pelicula a plecat acasa doar cu premiul pentru cel mai bun cantec („Shallow”). In schimb, Rami…

- Oamenii bogati cheltuiesc foarte multi bani pentru a-si pastra viata privata si sigura: de la ascunderea locuintelor de pe Google Maps pana la constructia unor camere de panica de 500.000 de dolari, potrivit Business Insider .

- In primavara acestui an a implinit 78 de ani, iar anul trecut a anuntat ca renunta la cariera, pentru a fi mai aproape de sotia lui, care fusese otravita. Este vorba despre Chuck Norris, actorul dupa al carui nume s-au facut zeci sau chiar sute de bancuri, in special datorita personajelor invincibile…