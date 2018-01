Stiri pe aceeasi tema

- Dupa plecarea lui Razvan Ciobanu din emisiune, locul lasat vacant a fost repede ocupat de un alt jurat. Iata despre cine este vorba. Dezbaterile juratilor pe marginea alegerilor vestimentare facute de concurente se anunta extrem de intense dupa ce in locul lui Razvan Ciobanu va veni Catalin Botezatu,…

- Dupa ce, pe data de 3 ianuarie, Razvan Ciobanu a anunțat ca se retrage din emisiunea “Bravo, ai stil!”, toți am așteptat cu nerabdare sa aflam cine este noul jurat care-i va lua locul. Iata ca vestea nu a intarziat sa apara și va bucura, cu siguranța, publicul indragitului show de moda. Noul jurat al…

- Celebrul designer Catalin Botezatu va face parte din echipa „Bravo, ai stil!”, ediția All Stars. Cele mai iubite concurente din ultimele sezoane vor intra de data aceasta in competiție și vor avea o misiune extrem de grea, avand in vedere componența juriului. De asemenea, producatorii promit și alte…

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Catalin Botezatu se alatura juriului „Bravo, ai still! All Stars!”. De aceasta data, in competitie vor fi aduse cele mai valoroase concurente ale sezoanelor precetendente. Emisiunea in noua formula va incepe pe 22 ianuarie.

- Catalin Botezatu se intoarce in televiziune. Celebrul creator de moda a fost cooptat in juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, dupa ce Razvan Ciobanu a parasit emisiunea. Catalin Botezatu va fi noul membru al juriului „Bravo, ai stil!”, intr-un sezon special, ce va aduce, de aceasta data, in competiție…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- Invazia masinilor din ultimii ani polueaza si aerul din Municipiul resedinta de judet Vaslui, asa se face ca acum doua zile Vasluiul se afla prin orasele cu un nivel ridicat de poluare, de aceea a si primit calificativul “rau”. Asadar pe 8 ianuarie 2018 Vaslui si alte 20 de orase aveau calificativul…

- Jucatorul de tenis constantean Luca Preda (11 ani) a castigat probele de simplu si dublu ale turneului Beograd Open 2018 pentru juniori, organizat de Tipsarevic Academy, in perioada 1-7 ianuarie. Tanarul sportiv este legitimat la Tennis Club Play Constanta, sub indrumarea antrenorului Emil Girba si…

- • Biserica Penticostala a continuat si in ianuarie 2018 campania caritabila inceputa in ultima luna a anului trecut • ieri, la CJ, au primit daruri peste 400 de copii aflati in situatii materiale precare • la actiunile de la inceputul anului s-a implicat si un grup de voluntari elvetieni • Ultima luna…

- A fost membru al juriului “Bravo, ai stil!” timp de 3 sezoane, iar acum a decis sa se retraga din show-ul de moda și de pe micile ecrane, iar motivul este unul destul de intemeiat. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, ai stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania,…

- Fotocredit: Volkswagen Volkswagen a produs in 2017 peste șase milioane de vehicule, valoare ce marcheaza stabilirea unui nou record pentru compania germana. Vandute la nivel global sau targetate spre piețe specifice, modelele Golf, Polo, Passat, Jetta și Santana au fost "vedetele" anului ce tocmai…

- Studenții UBB participa la cea mai prestigioasa competiție mondiala de studii de caz in management Studentii Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitații Babeș-Bolyai vor participa, la inceputul anului 2018, la John Molson Undergraduate Case Competition, cea mai prestigioasa…

- Cursul de schimb leu-euro afisa in aceasta dimineata in jurul orei 10:30 un nivel de 4,64 lei pe interbancar, similar cu referinta anuntata vineri de BNR. In acelasi timp, dolarul american afisa pe interbancar un nivel de 3,9 lei. La finele saptamanii trecute, BNR cotase dolarul american…

- Copii nevoiasi din mai multe localitati ale judetului Constanta au avut parte de o bucurie, astazi, primind cadouri de sarbatori stranse cu ocazia meciului de baschet de la Sala Sporturilor dintre echipa feminina de Liga 1 a CS Phoenix si echipa MK All Stars a americanilor cantonati la Mihail Kogalniceanu,…

- Infectia cu virus hepatitic C face zilnic circa 400 de victime la nivel european. In Romania, sunt aproximativ 600.000 de persoane cu hepatita cronica C si 800.000 cu hepatita cronica B si exista suspiciunea ca numeroase cazuri nu sunt inca diagnosticate.

- Amintirea lui Iani Mitracu, fostul atacant de legenda al Unirii Alba Iulia, plecat prematur dintre noi, la numai 53 de ani, a fost omagiata prin cea de-a III-a editie a Memorialului „Iani Mitracu”. La startul competitiei fotbalistice ce s-a derulat la Baza Sportiva „Sport Arena” din municipiul resedinta…

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL 2017: Iuliana Doroftei este castigatoarea celui de-al treilea sezon al emisiunii ”Bravo, ai stil”! Tanara fashionista a fost in extraz cand a aflat ca ea este castigatoarea si a tinut sa-si anunte personal prietenii.

- Iuliana este caștigatoarea Bravo, ai stil!, in sezonul trei. Tanara a fost desemnata „Cea mai stilata femeie din Romania”, duminica seara la Kanal D. Iuliana a primit titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania” și a caștigat suma de 100.000 de lei. „Nu am cuvinte sa va mulțumesc”, a spus emoționata…

- Țara noastra poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala. Conform datelor publicate marti de Eurostat, in Uniunea Europeana, 16% din populatie (75 de milioane de persoane) suferea anul…

- Rata anuala a inflatiei a atins cel mai mare nivel din august 2013, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august…

- Cei șapte romani, printre care și vranceanul Adrian Virlan, care la jumatatea lunii noiembrie au plecat in aventura vieții lor pe mare, au ajuns la finish. Dupa 20 de zile, 12 ore și 36 minute, cei șapte temerari au ajuns cu bine la linia de final. Curajoșii care ne-au reprezentat țara au purtat…

- Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a anunțat ca liberalii vor depune duminica amendamentele la buget și le vor prezenta luni. "Duminica le vom depune. Amendamentele sunt formulate. (...) La nivel de buget național o sa prezentam amendamentele luni. (...) România…

- In editia de miercuri de la „Bravo ai stil!” a fost adus un juriu format din copiii unor vedete din showbizul romanesc. Dureros de sinceri, fetitele invitate au facut deliciul publicului. Ingrid, fetita Simonei Patruleasa, a fost cea mai „acida” din juriu, iar comentariile ei au fost intens dezbatute…

- In perioada 7-10 decembrie 2017 se desfașoara semifinalele competiției sportive școlare ”Intra in joc, caștiga-ți sanatatea”, proiect inițiat de Instituția Prefectului - Județul Argeș, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș și cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș.…

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele patru zile, pentru stingerea a peste 160 de incendii si pentru acordarea primului ajutor in peste 3.400 de cazuri. De asemenea, au fost desfasurate 17 misiuni de descarcerare si 351 de actiuni pentru protectia comunitatilor si au fost aplicate amenzi…

- Așa cum reiese din documentul de 45 de file, dar și din spusele primarului Dumitru Boroș, care a susținut ieri o conferința de presa, pentru anul 2018 nu sunt propuse majorari ale impozitelor pe terenuri, locuințe și autoturisme. Mici modificari apar la tarifele de inchiriere a terenurilor publice pentru…

- In 25 noiembrie s-a desfasurat la Turda, Cupa Potaissa - Ed. XXII-a la dans sportiv, competitie la care s-au inscris 163 de perechi de la 44 de cluburi din tara. Competitia a fost realizata de Clubul de Dans Sportiv Potaissa Turda sub egida Federatiei Romane de Dans Sportiv, in colaborare si cu ajutorul…

- Oferta de munca pe piata din Republica Moldova nu este atractiva pentru tineri, care, in mare parte, au un nivel ridicat de educatie. Aceasta in timp ce se constata o supraoferta pentru muncitori necalificati. La situatia anului 2015, 29% din numarul total al tinerilor incadrati in campul muncii aveau…

- Romania a cucerit 17 medalii (1 de aur, 8 de argint, 8 de bronz) la cea de-a saptea editie a Campionatului Mondial de Kungfu (Wushu traditional), desfașurata recent in Emeishan (China). Competiția a reunit 1.394 de sportivi din 57 de ...

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, informeaza Mediafax. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala ...

- Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale „Mihail Armencea” din Adjud a participat sambata, 18.11.2017, la competiția sportiva Cupa Tymbark, invațamant primar, devenind campioana județului. Competiția s-a desfașurat la Școala Gimnaziala „Ion Basgan” Focșani.…

- Opt elevi salajeni au reprezentat judeteul la cea de-a IX-a editie a Concursului Interjudetean de Matematica “Argument”, ce a avut loc in perioada 10-11 noiembrie, la Baia Mare. Competitia regionala dedicata elevilor din clasele V-XII are ca obiectiv general stimularea potențialului creativ al elevilor,…

- Numarul persoanelor afectate de diabet crește tot mai mult in ultimii ani, atat la nivel național, dar și in Timiș. Lipsa de educație, de informații in general, duce la ignorarea simptomelor care anunța prezența diabetului, iar din acest motiv nu are loc prevenția bolii. Din pacate, boala…

- Judocanul moldovean Dorin Gotonoaga a prins aripi dupa ce a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene sub 23 de ani. Sportivul din Hancesti doreste sa urce pe podium si la Grand Slam-ul de la Tokyo. Competitia se va desfasura in perioada 1-3 decembrie.

- Niciun caz de imbolnavire cu rujeola nu a mai fost inregistrat in Alba in ultimele doua luni. De la inceputul epidemiei in Alba au fost confirmate 187 de cazuri, in vreme ce la nivel național au fost inregistrate peste 9.800, potrivit datelor Centrului Național de Sanatate Publica. ”Numarul total…

- Balul Bobocilor 2017 organizat de elevii Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” din Sebeș se va desfașura vineri, 14 noiembrie. Pentru titlurile de Miss și Mister se vor lupta in acest an 6 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura la Centrul Cultural…

- Președinții executivi ai PMP, Valeriu Steriu și Eugen Tomac, au anunțat, joi, ca deputații formațiunii vor depune in Parlament doua proiecte de lege care vizeaza transparentizarea instituțiilor publice. Inițiativele legislative prevad introducerea obligatiei institutiilor publice de a afisa pe site-urile…

- Politistul Marian Godina a fost la protestul de duminica din Brasov din convingere. Cel putin asa a anuntat acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Celebrul politist a subliniat printre altele ca la protestul pe Legile Justitiei au mers „oameni cu un anumit nivel de inteligenta, nu niste dobitoci”.

- Hyundai Auto Romania, parte a Tiriac Holding, a lansat pe piata locala noul Kona, SUV-ul de clasa mica al brandului sud-coreean, care completeaza gama alaturi de Tucson, Santa Fe si Grand Santa Fe. „Cu peste 1,4 milioane de unitati Hyundai de clasa SUV vandute in Europa inca de la lansarea…

- Dupa o cariera impresionanta, cu rezultate deosebite la nivel national si international, Valeria Motogan si Ana Maria Somoi au inceput un proiect prin care vor sa-i invete handbal pe copiii din municipiu, dar si din celelalte zone ale judetului. La initiativa Valeriei Motogna, cele doua foste mari handbaliste…

- Ilinca Vandici a aparut in presa britanica dupa ce și-a ridicat fusta in timpul emisiunii Bravo, ai stil!, speriata pentru ca i-a intrat o insecta sub rochie. Daily Mail a scric un articol despre Ilinca Vandici dupa ce prezentatoarea Bravo, ai stil! și-a ridicat fusta pentru a indeparta o insecta și…

- Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Daniel Marian Dragne, a declarat marți ca in perioada ianuarie - septembrie 2017 au fost la nivel național 22.653 de solicitari de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. "Nu avem procente mai mari de…

- Organizata weekendul trecut de catre Asociația Județeana de Natație și Pentatlon Modern in colaborare cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Bacau, in parteneriat cu Primaria Municipiului Bacau, cluburile CS Nautica și CS Știința Municipal, cea de-a X-a ediție a Cupei Bacaului la inot a fost…

- Dupa prima zi a turneului de baschet U16 de la Oradea echipa CSS SIGHET a reusit sa obtina 2 victorii impotriva echipelor CSS VIITORUL CLUJ cu scorul de 81-51 si BC SCM TIMISOARA cu scorul de 99-50!

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Poliției orașului Calimanești, au depistat, ieri, pe raza orașului Calimanești o persoana urmarita național, condamnata de Judecatoria Brezoi cu masura educativa de 9 luni, internare intr-un centru educativ. In urma investigațiilor efectuate,…

- Accident spectaculos in cursa de NASCAR desfașurata pe circuitul din orasul american Kansas. In turul 192 al competitiei nu mai putin de 13 masini au fost implicate intr-o busculada. Competitia a fost castigata de Martin Truex.

- Poluarea este raspunzatoare de moartea a milioane de persoane la nivel mondial, mare parte dintre acestea fiind cauzate de afecțiunile asociate acestui fenomen, precum probleme cardiace, accidente vasculare cerebrale și cancer de plamani, conform unui studiu internațional de amploare, citat vineri de…

- Au fost formate grupele competiției de CS:GO din cadrul DreamHack Denver 2017, care arata astfel: Competiția de CS:GO din cadrul DreamHack Denver 2017 se va desfașura in intervalul 20-22 octombrie și are un fond de premii de 100,000 USD. DreamHack Denver 2017 este penultimului eveniment…