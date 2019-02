Ele s-au imbracat cel mai bine la New York Fashion Week New York Fashion Week a fost nu doar despre prezentarile noilor colectii de pe podium, ci si despre evenimentele conexe ori despre cum s-au imbracat invitatii prezenti la acestea. Saptamana modei s-a incheiat, ocazie pentru a privi putin in urma si a vedea care au fost cele mai apreciate aparitii vestimentare de acest tip, conform stilistilor de la Harper’s Bazaar. Kate Moss, purtand Longchamp, la prezentarea brandului Rita Ora, in Marc Jacobs, la show-ul Marc Jacobs Candice Swanepoel, la amfAr gala Cara Santana, in Oscar de la Renta, la…