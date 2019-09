'Elcen si Radet, amandoua, au intrat in insolventa in octombrie 2016. Statul, autoritatile centrale si cele locale nu si-au platit factura de la unii la altii, s-au adunat penalitati si au intrat in insolventa. Aceasta inseamna ca au venit administratorii judiciari, medicii, care sa rezolve problema pacientului. Suntem in 2019, pacientul este in continuare pe masa de operatie, din ce in ce sufla mai greu, dar cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, Elcen asigura ca va asigura in aceasta iarna, la fel ca si iarna trecuta si acum doua ierni, adica fara niciun sincopa', a spus Cretu, in…