Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PSD București a decis, luni seara, sa susțina in CGMB inființarea unei noi societați care sa rezolve problema reorganizarii ELCEN și RADET, a declarat liderul filialei PSD din Capitala, Gabriel Mutu, pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Context: Hotararile Consiliului General al Municipiului București…

- Reprezentanții administrațiilor locale au precizat, dupa intalnirea cu premierul Romaniei, referitor la postarea lui Liviu Dragnea in care anunța masurile propuse primarilor in ceea ce priveste bugetul, ca procentele anuntate de presedintele PSD nu sunt cele solicitate si dorite de primari."67…

- In sectoarele 2 si 3 din Capitala zeci de blocuri au ramas fara apa calda si caldura din cauza unei avarii la o retea principala. "In cursul zilei de ieri (sambata - n.r.) a avut loc o avarie la magistrala 2, care alimenteaza cu energie termica aproximativ 30% din municipiul Bucuresti. (...)…

- In sectoarele 2 si 3 din Capitala zeci de blocuri au ramas fara apa calda si caldura din cauza unei avarii la o retea principala. "In cursul zilei de ieri (sambata - n.r.) a avut loc o avarie la magistrala 2, care alimenteaza cu energie termica aproximativ 30% din municipiul Bucuresti. (...)…

- In sectoarele 2 si 3 din Capitala zeci de blocuri au ramas fara apa calda si caldura din cauza unei avarii la o retea principala. Pe site-ul RADET este anuntata lista cu zonele afectate de avaria termica si ora estimativa de punere in functiune. „In cursul zilei de ieri (sambata – n.r.) a avut loc o…

- Marea majoritate a avariilor au survenit la reteaua primara de distributie a energiei termice din Bucuresti. Sunt afectate atat blocuri de locuinte, cat si licee sau alte cladiri administrative, un exemplu demn de mentionat fiind chiar Ministerul Finantelor. Vedeti lista cu imobilele afectate AICI…

- In fiecare an, ziua de 5 decembrie este dedicata sarbatoririi voluntarilor din intreaga lume, voluntari care prin aportul muncii desfasurate in diverse domenii de activitate sprijina activitatile umanitare. „Cu aceasta ocazie, Crucea Rosie Romana filiala Arad doreste sa isi sarbatoreasca voluntarii…

- Organizația non-guvernamentala CivicTech Romania a lansat o platforma de date deschise care reunește informații despre consumul de energie a instituțiilor publice din țara. In prima faza, in cadrul platformei OpenEnergy.ro s-au inscris 24 de instituții publice din București și Alba Iulia care pun la…