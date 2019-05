ELCEN a lăsat București fără apă caldă. Firea, plângere penală ”Ieri, in prima zi dupa alegeri, ELCEN, cu acordul, probabil, ca nu au facut de capul lor, secretariatului din Ministerul Energiei, au oprit apa calda in jumatate din București. Sectoarele 2, 3, 4. Am facut plangere penala pentru cei care au luat aceasta decizie deoarece apa calda și caldura sunt infrastructura critica și trebuie sa se livreze in continuu. Exista o lege care ii apara pe cetațeni și pe care nimeni nu dorește sa o aplice. In premiera ELCEN a oprit apa calda și caldura, a oprit CET-ul Sud, fara sa informeze conducerea RADET, fara sa informeze conducerea primariei, știut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

