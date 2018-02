Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, pentru News.ro, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut ceea ce i-au cerut Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar semnalul pe care vrea PSD sa il traga este ca "linia pe care si-au asumat-o politic o vor duce mai departe".…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a sustinut, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, ca avocatul sau din Israel i-a scris, in 2013, Laurei Codruta Kovesi, spunandu-i ca Elan Schwartzenberg vrea sa revina in Romania. Potrivit omului de afaceri, sefa DNA a refuzat „brutal” audienta.…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg declara ca presedintele PSD Liviu Dragnea nu are nicio relatie speciala in Israel, desi vrea sa lase aceasta senzatie, sustinand ca a verificat acest lucru.

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, e convins ca știe adevarul despre ce relații are Liviu Dragnea in Israel. Șeful PSD a fost, de mai multe ori, și in calitate oficiala, la Tel Aviv, acolo unde s-a intalnit cu premierul statului evreu, Benjamin Netanyahu.Afaceristul…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce "in derizoriu" unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua "tabloidizarea Parlamentului", a afirmat marti deputatul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca Birourile permanente ale Parlamentului se reunesc joi si au ca punct principal pe ordinea de zi înfiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP.

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc miercuri pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii speciale care sa vizeze activitatea Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citeste si: PROTEST MASIV fata de Declaratia 600: Petitie de ULTIM MOMENT…

- Liviu Dragnea a acuzat luni DNA ca, prin refuzul de a-i da o copie in format electronic a dosarului sau, incearca sa nu ii ofere acces la acuzatii, astfel incat sa nu isi poata construi apararea "cum trebuie".

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie, potrivit Agerpres.

- Un nou caz șocant iese la iveala in Romania. Celebrul interlop din județul Gorj, Coco Paun, a fost prins de polițiști circuland de 48 de ori fara permis de conducere in ultimii 10 ani, insa de fiecare data a reușit sa scape. Citește și: Liviu Dragnea a schimbat polii de PUTERE in PSD: noua…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum "statul paralel”. "Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la Digi 24.

- Susținut frenetic de liderii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, Valentin Popa, ministrul propus al Educației, este ironizat de Sorin Dragne, șeful sindicaliștilor din invațamant, filiala Sector 1.Citește și: Vlad Voiculescu, mesaj NEAȘTEPTAT catre ministrul propus al Sanatații:…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Liderul PSD a reacționat dupa raspunsul dur al Comisiei Europene, anunțand ca in zilele urmatoare va prezenta o „minciuna transmisa oficial” din Romania.„Inseamna ca e foarte bine. Noi, de exemplu, o sa prezentam zilele urmatoare o miciuna transmisa oficiala de aici și cred ca este bine sa…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Cine il gireaza din afara pe Liviu Dragnea și de ce este o simpla iluzie ca aceste crize il slabesc pe Dragnea? Ca lider al puterii, șeful PSD și-a facut propriii aliați (n.r. referința este la aliații externi). Mai exact, este girat de Israel, potrivit declarației facuta pentru ReporterIS din Iași…

- Fratele celui mai apropiat consilier al președintelui Iohannis face dezvaluiri incredibile. Liviu Dragnea și-ar fi facut propriii aliați externi, fiind girat de catre Israel, transmite Realitatea TV.

- Liviu Dragnea vrea modificarea legislatiei astfel încât secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri. Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat în sedinta Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizata Viorica…

- Liviu Dragnea si a continuat, vineri, turneul in Moldova - dupa Suceava, liderul social-democrat a participat in aceasta dupa-amiaza la sedinta Comitetului Executiv al Organizatiei Judetene a PSD Bacau, care a avut loc la Centrul de Afaceri si Expozitii. Acesta s-a ascuns insa de ochii numerosilor jurnalisti…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, intr-un interviu televizat, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD Liviu Dragnea si asa va ramane, negand ca isi doreste sa fie presedintele PSD.

- Razboi imens in PSD. Dupa disputa dintre Carmen Dan și Mihai Tudose ies la iveala alianțele celor doi. Unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea se pare ca a trecut de partea lui Mihai Tudose. Ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, ii ține partea lui Tudose.Citește și:…

- Astfel, Marius Pieleanu a precizat ca a fost informat de catre mai mulți lideri PSD care se aflau la ședința ca premierul Tudose a luat cuvantul și a dat asigurari ca nu dorește sa preia partidul nici sa candideze la prezidențiale. Totodata, Pieleanu a mai precizat ca deși existau mulți ”revoluționari”…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj video in care le multumeste tarilor care au sustinut decizia sa de mutare a ambasadei din Israel in Ierusalim. Gestul Casei Albe a creat valuri de proteste in lumea araba.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza...

- Ministerul Palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat pe reprezentantul roman, dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, precum si ca urmare a abtinerii Romanei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia în serios posibilitatea mutarii Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionând ca are toata capacitatea institutionala sa

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Consultantul politic Cozmin Gușa îl critica dur pe președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa ce acesta a venit cu propunerea ca Românea sa își mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului de comemorare a regelui Mihai, ca discursul sustinut de fostul monarh in Parlament in 2011, dupa mai bine de 60 de ani de cand o facuse ultima oara, poate fi considerat testamentul sau politic."Relatia…

- "Indraznesc chiar acum sa-mi asum o declarație dura. In clipa in care Departamentul de Stat american iți transmite un asemenea mesaj, inseamna ca oarecum, in relație cu tine iși permite sa faca acest lucru. Este ca intr-o relație interumana. Domle' tu ești fratele mai mic, ia ai tu grija ca nu știu…