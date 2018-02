Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a sustinut, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, ca avocatul sau din Israel i-a scris, in 2013, Laurei Codruta Kovesi, spunandu-i ca Elan Schwartzenberg vrea sa revina in Romania. Potrivit omului de afaceri, sefa DNA a refuzat „brutal” audienta.…

- ”Doreste sa lase senzatia ca are relatii speciale in Israel. Nu are niciun fel de relatii speciale in Israel. Ce spuneti e o afirmatie pe care as verifica-o. Ce inseamna ”frecvent”, ce inseamna ”se vede”", a afirmat omul de afaceri intr-un interviu la B1TV. El a sustinut ca "Liviu Dragnea…

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, e convins ca știe adevarul despre ce relații are Liviu Dragnea in Israel. Șeful PSD a fost, de mai multe ori, și in calitate oficiala, la Tel Aviv, acolo unde s-a intalnit cu premierul statului evreu, Benjamin Netanyahu.Afaceristul…

- Elan Schwartzenberg a spus, la B1 TV, ca o procuroare de la DNA, Ana Dana, i-ar fi cerut un denunț despre Radu Mazare pentru a scapa de problemele penale. Afaceristul fugit in Israel a dezvaluit ca fostul primar al Constanței e in Madagascar la un resort al sau.”Cei 175.000 de euro puși de…

- Dupa o pauza de sase ani, Elan Schwartzenberg, omul de afaceri cu mandat international de arestare, a vorbit in exclusivitate pentru B1 TV, despre acuzatiilor oficiale si neoficiale ce i se aduc.Interviul a fost acordat pe teritoriul statului Israel. Elan Schwartzenberg a vorbit pentru prima data dupa…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani si a explicat de ce nu s-a mai intors in Romania. In interviul realizat…

- Omul de afaceri Elan Schawrtzenberg, care a fugit in Israel in urma problemelor avute cu DNA, a acordat un interviu pentru B1 TV, in care a explicat sursa problemelor sale cu legea. Printre ideile sale, merita amintite rolurile jucate de fostul director al SRI, George Maior, dar si de generalul (r)…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani. In interviul realizat de jurnalista Sorina Matei pe pe teritoriul statului…

- Dupa 6 ani de tacere, fugit in Israel, cu un mandat internațional de arestare preventiva pe numele sau, Elan Schwartzenberg a decis sa faca dezvaluiri. Desigur, unele dintre ele nu pot fi probate, dar milionarul a ales sa spuna ceștieintr-un interviu acordat Sorinei Matei, de la B1 TV.Elan…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Dinu Maxer și Deea Maxer se mandresc nu doar cu o relație care dureaza de peste 10 ani, ci și cu o familie extrem de frumoasa. Intre Dinu și mama Deei a fost „dragoste” la prima vedere. Lucrurile par sa mearga bine pentru familia Maxer. Cuplul format din Dinu Maxer și Deea Maxer s-a mutat in primavara…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri la sediul PSD ca a decis impreuna cu Calin Popescu Tariceanu convocarea birourilor reunite ale Parlamentului pentru infiintarea unei comisii speciale de anchetare a activitatii SPP.

- Intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca a fost instiintat de Administratia Prezidentiala de absenta sefului statului, Liviu Dragnea pare ca sare in apararea lui Iohannis. Seful PSD sustine ca e dreptul presedintelui sa plece cateva zile, unde doreste."Nu am fost instiintat si nici nu trebuia…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela. „Ce am…

- Liviu Dragnea a acuzat luni DNA ca, prin refuzul de a-i da o copie in format electronic a dosarului sau, incearca sa nu ii ofere acces la acuzatii, astfel incat sa nu isi poata construi apararea "cum trebuie".

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie.Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format electronic,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca 'in mod intentionat' se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie. Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format electronic,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie, potrivit Agerpres.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie. Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obligatia Guvernului Dancila este sa se asigure ca statul roman are relatie "mult mai corecta si principiala cu mediul de afaceri", nu una "brutala". "In ceea ce priveste partea economica, fiscala, a mediului de afaceri, Guvernul condus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. ''Nu au fost negocieri. Viorica…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa. "E prea devreme sa ne asumam o pozitionare. Suntem in expectativa. Vrem sa adunam informatii, sa cunoastem mai bine situatia, sa cunoastem persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul, adica ce doresc sa faca fata…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, conform News.ro . Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Cine il gireaza din afara pe Liviu Dragnea și de ce este o simpla iluzie ca aceste crize il slabesc pe Dragnea? Ca lider al puterii, șeful PSD și-a facut propriii aliați (n.r. referința este la aliații externi). Mai exact, este girat de Israel, potrivit declarației facuta pentru ReporterIS din Iași…

- Fratele celui mai apropiat consilier al președintelui Iohannis face dezvaluiri incredibile. Liviu Dragnea și-ar fi facut propriii aliați externi, fiind girat de catre Israel, transmite Realitatea TV.

- Liviu Dragnea vrea modificarea legislatiei astfel încât secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri. Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat în sedinta Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizata Viorica…

- Cantareața Yamira sarbatorește anul acesta 10 ani de relație și aproape 2 ani de la casatorie. Acum, artista vrea sa faca schimbari radicale in viața ei! Yamira a recunoscut ca pe langa cariera, isi doreste foarte mult sa devina mama, mai ales ca este intr-o relatie cu soțul ei de 10 ani. Artista a…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, întrebat de…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a negat ca si-ar dori functia de presedinte al social-democratilor. ”Astazi avem o relatie institutionala si asa va fi”, a spus Mihai Tudose la Antena 3. El a tinut sa…

- Intrebat de relatia pe care o are cu serviciile, premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca are o relatie institutionala. ”Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt institutii ale statului si sunt in regula. (...) Am o relatie institutionala…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a negat ca si-ar dori functia de presedinte al social-democratilor. "Astazi avem o relatie institutionala si asa va fi", a spus Tudose la Antena 3. El a tinut sa…

- "Nu-mi doresc sa fiu președintele PSD. Eu nu sunt premierul cuiva, sunt premierul României și trimis de PSD. PSD nu este un nume, cu structurile de conducere, buni, rai. Dar nu sunt al cuiva, de nimanui. Ca e vorba de servicii sau de al cuiva din partid. Sunt premierul României,…

- In cadrul emisiunii, premierul Romaniei a spus ca s-a saturat, declarand ca nu a "taiat porci cu nimeni, nu am carat sticle de vin". A fost intrebat daca a avut o relație speciala cu Maior și Coldea. "Au fost profesori. O relație speciala, nu. Depinde ce ințelegi prin speciala. Au fost cei…

- Astfel, Marius Pieleanu a precizat ca a fost informat de catre mai mulți lideri PSD care se aflau la ședința ca premierul Tudose a luat cuvantul și a dat asigurari ca nu dorește sa preia partidul nici sa candideze la prezidențiale. Totodata, Pieleanu a mai precizat ca deși existau mulți ”revoluționari”…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Acesta va fi judecat in lipsa, pentru ca lipsește din Romania inca din anul 2012, inainte sa fie chemat la DNA. In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 734/VIII/3 din 30 mai 2016 și nr. 398/VIII/3 din 1 aprilie…

- Polii de putere din PSD, Liviu Dragnea și Mihai Tudose, iși transmit sageți prin intermediul presei. Cei doi au avut cate o recomandare in oglinda unul pentru celalalt și au cerut mai mult calm. Liviu Dragnea spunea ca ii recomanda lui Mihai Tudose sa fie mai calm, in anul 2018. "Eu…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa.

- Ministerul Palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat pe reprezentantul roman, dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, precum si ca urmare a abtinerii Romanei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia în serios posibilitatea mutarii Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionând ca are toata capacitatea institutionala sa

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat pe reprezentantul României în regiune, dupa declarațiile facute de Liviu Dragnea care spunea ca ar trebui sa urmam exemplul SUA și sa mutam ambasada țarii noastre în Israel de la Tel Aviv la

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, scrie Agerpres.

- Lavinia Parva are o relatie speciala cu... verigheta ei, de care e tare mandra! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut imagini exclusive cu sotia lui Stefan Banica Jr. in timp ce isi poarta, intr-un mod cu totul special, pretioasa bijuterie. (VEZI SI: Adevarul despre nunta lui Stefan Banica…

- Ruptura a devenit vizibila la inceputul lui octombrie. Premierul a spus in direct la televiziune ca nu se intelege bine cu presedintele partidului. Si-a pus demisia pe masa la sedinta social-democratilor si a obtinut plecarea ministrilor PSD cercetati pentru coruptie. „La nivelul de implicare al anumitor…