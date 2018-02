Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, care a fugit in Israel in urma problemelor avute cu DNA, a acordat un interviu pentru B1 TV, in care a explicat sursa problemelor sale cu legea.Cu aceasta ocazie a vorbit si despre Radu Mazare si terenul din Madagascar: "Cazul Mazare. O sa incerc sa il rezum pe scurt.…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a vorbit intr-un interviu televizat despre mandatul international de arestare emis pe numele sau in anul 2016. Acesta sustiune ca nu a primit de la autoritati niciun SMS sau mail de citare. ”Legea spune ca daca vrei sa citezi pe cineva, ii dai o citație, nu vine,…

- Elan Schwartzenberg sustine ca Radu Mazare sta pe proprietatea sa din Madagascar. Afirmatia a fost facuta intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, in care a vorbit si despre afacerile facute cu fratii Mazare. „Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (…) La un moment dat, fratii…

- Intr-un interviu pentru postul B1 TV, in emisiunea ”Actualitatea Romaneasca” moderata de Sorina Matei, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a anuntat ca este proprietarul terenului din Madagascar unde se afla fostul primar, Radu Mazare.

- "Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (...) La un moment dat, fratii Mazare au fost in Brazilia, au fost in Madagascar, mi-au facut propuneri de investitii. Pe unele nu le-am acceptat, pe doua le-am acceptat. Am finantat 30 de hectare de plaja in Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achizitia…

- Elan Schwartzenberg a spus, la B1 TV, ca o procuroare de la DNA, Ana Dana, i-ar fi cerut un denunț despre Radu Mazare pentru a scapa de problemele penale. Afaceristul fugit in Israel a dezvaluit ca fostul primar al Constanței e in Madagascar la un resort al sau.”Cei 175.000 de euro puși de…

- El a facut referire și la Radu Mazare. "Mazare este in Madagascar pe proprietatea mea. Procurorii DNA mi-au spus ca voi scapa de probleme daca fac denunțuri impotriva lui", a zis Elan Schwartzenberg. știrea se actualizeaza

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani si a explicat de ce nu s-a mai intors in Romania. In interviul realizat…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Consulul general onorific la Bucuresti al Madagascar a anuntat ca Radu Mazare, dat in urmarire internationala, nu a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase fostul primar de Constanța. Spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial ...

- Dat recent in urmarire internationala, dupa ce a fugit in Madagascar, inculpatul Radu Mazare ar putea scapa de extradare. Un expert UE recomanda suspendarea tuturor extradarilor catre Romania, pe motiv ca nu respectam angajamentele privind reformarea sistemului judiciar. De aceasta situatie ar putea…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, va ramane cu mandatul de arestare, iar in aceste conditii el va fi dat in urmarire internationala. Radu Mazare a plecat in Madagascar, la finalul anului trecut, iar de acolo a transmis, prin avocatul sau, motivul pentru care a luat aceasta decizie.A A

- In prezent, fostul edil sef al constantenilor este judecat in patru dosare penale, toate instrumentate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Un complet de cinci judecatori din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va analiza astazi contestatia formulata de Radu Stefan Mazare, fostul…

- In fata acuzatiilor de coruptie, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, si-a gasit refugiul in Madagascar - unde detine un resort exclusivist pe malul Oceanului Indian, finantat printr-o retea de coruptie in care sunt implicati oamenii de afaceri Elan Schwartzenberg si Avraham Morgenstern, se arata…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost arestat in lipsa pe o perioada de 30 de zile.ICCJ a admis astazi cererea DNA de emitere a mandatului dupa ce Mazare a plecat in Madagascar. Decizia nu este definitiva. Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care, in prezent,…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- "Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a dumnealui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista!", a precizat diplomatul. Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare,…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati…

- Judecat pentru luare de mita, Radu Mazare a plecat in Madagascar, acolo unde deține un resort. Omul de incredere al celui mai vanat primar din Romania a dezvaluit la Antena 3 cine l-a sfatuit pe fostul edil sa fuga, cu cine a fugit și ce planuiește."Mi se pare ca 2017 a fost un an prost pentru…

- „Inculpatul Schwartzenberg Emilian, in cursul anului 2011, l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures SRL, sa ii dea suma totala de 175.000 de euro lui Radu Stefan Mazare, primarul municipiului Constanta de la acea vreme, pentru ca acesta sa faca demersuri…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SCHWARTZENBERG EMILIAN cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel , arestat in lipsa, pentru savarsirea infractiunii de…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a luat legatura cu Radu Mazare, dupa ce acesta a plecat in Madagascar. Ciutacu susține ca, in acest moment, Radu Mazare este plecat legal in Madagascar, impotriva sa nefiind pronunțata o sentința judecatoreasca, singura condiție pe care o incalca fiind cea a neprezentarii…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla deja de cateva zile bune in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Conform presei centrale, Radu Mazare nu ar fi plecat singur, ci insotit de Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Radu Mazare ar putea afla pe 23 ianuarie daca sesizarea poliției in ceea ce privește incalcarea controlului judiciar se transforma intr-un mandat de arestare. Intre timp, fostul edil al Constanței trebuie sa indeplineasca condițiile dure pentru rezidența in Madagascar, potrivit Antena 3.Procurorii…

- Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui Radu Mazare era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate - kitesurfing. De altfel, in campania electorala din anul 2008 Mazare a fost acuzat de contracandidatii sai ca petrece prea mult timp in Brazilia si ca nu ar mai fi…

- Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta cercetat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. 109 109 0 109 0 0

- Radu Mazare a anuntat, in 2012, ca a concesionat, pentru 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intentiona sa construiasca bungalow-uri si un restaurant, In valoare de 300.000 de euro

- Asemenea fostilor sai colaboratori in afaceri sau politica Elan Schwartzenberg sau Sebastian Ghita, si ei cercetati in mai multe dosare penale, si Radu Mazare a ales sa paraseasca tara, se pare, chiar in ziua de Craciun, acuzand ca este victima "statului paralel". Fostul primar al Constantei, in cazul…

- Radu Mazare a anuntat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intentiona sa construiasca bungalow-uri si un restaurant, investitia ridicandu-se la 300.000 de euro. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…

- Madagascar, tara unde Radu Mazare a cerut azil politic, a fost lovita anul acesta de o epidemie de ciuma cu 2.348 de cazuri si 202 decese, in perioada 1 august - 22 noiembrie, potrivit datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii . Epidemiile de ciuma sunt frecvente in Madagascar.

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Se pare ca Radu Mazare a plecat din Romania in ziua de Craciun, la ora 13.00, de pe Aeroportul Otopeni, cu o cursa catre Paris. Iata inștiințarea trimisa de Radu Mazare autoritaților romane: „In atentia: doamnei…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a fugit din tara, si se afla in Madagascar. Acesta este anchetat in mai multe dosare si potrivit unor informatii, a cerut azil politic in Madagascar, acolo unde are si afaceri, scrie realitatea.net. Mazare nu s-a prezentat la controlul judiciar, iar IPJ Constanta…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, ar fi plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic, transmite Mediafax. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat la poliție pentru a semna graficul de prezenta. Potrivit unui comunicat al ...

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fugit din tara si cere azil in Madagascar. Informatia a fost prezentata in urma cu scurt timp, chiar de jurnalistul Victor Ciutacu, intr-o interventie in direct la Romania TV.Jurnalistul sustine ca a primit un mail din partea lui Radu Mazare cu documente…

- Procurorii DNA Constanța au inceput urmarirea penala a actualului primar al Constanței, Decebal Fagadau, a fostul primar, Radu Mazare și a mai multor foști directori din primarie pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, fapta asimilata infractiunilor…