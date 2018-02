Stiri pe aceeasi tema

- Elan Schwartzenberg a dat detalii din dosarul Black Cube! Fostul soț al Mihaelei Radulescu a devoalat, la B1 TV, ca spionii israelieni au fost angajați de cațiva afaceriști și politicieni romani pentru a o verifica pe Laura Codruța Kovesi. Insa, cei de la Black Cube au cazut in plasa romanilor. Ei…

- Elan Schwartzenberg a dezvaluit, la B1 TV, ca a vrut sa se predea, cerand o intalnire cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Insa, a fost refuzat și i s-a transmis ca va fi audiat prin comisie rogatorie. Afaceristul a spus și cum a fugit din Romania: un angajat SRI i-a dat pontul ca urmeaza sa fie anchetat.”Nu…

- Augustin Lazar il umilește pe ministrul Justiției, Tudorel Toader! Acesta a spus, joi, in conferința in care a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, ca dosarele se lucreaza in ordine cronologica, nu in funcție de personajele care sunt implicate.”Am auzit ca s-a vehiculat ca dosarele…

- President Klaus Iohannis said on Friday he did not see Justice Minister Tudorel Toader's report based on which the latter asked for the removal from office of the chief prosecutor of the National Anti-Corruption Directorate (DNA) Laura-Codruta Kovesi, but from his point of view there were "no good…

- "Nu conteaza daca eu sustin sau nu un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul in acel raport, daca e adevarat, inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie", a spus Dancila, la finalul unei vizite la Palatul Elisabeta, unde a participat la un…

- Prosecutor General Augustin Lazar will present point of view about the proposal of Justice Minister Tudorel Toader to dismiss from office National Anti-corruption Directorate (DNA) prosecutor-in-chief Laura Codruta Kovesi, after the Justice Ministry publishes the report. "Taking into account…

- În urma cu jumatate de an, localitatea Aiton a ramas fara unicul mijloc de transport rutier cu care muncitorii și copiii faceau naveta la Cluj-Napoca. Firma care opera în zona s-a restras la începutul lunii septembrie a anului trecut fiindca nu aveau bani sa își plateasca…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Aproape fara excepție, contestatarii doamnei Laura Codruța Kovesi se intreaba ce l-a apucat pe preedintele Klaus Iohannis. Cum de a reacționat atat de promt un personaj cu reacții in mod obișnuit lente? De ce atat de vehement, incat mai-mai nu și-a lasat nicio alta cale…

- Mii de oameni se mobilizeaza pe Facebook pentru noi proteste fata de decizia ministrului Justitiei de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In Capitala oamenii se vor aduna in Piata Victoriei. Mai mult, proteste au fost convocate pe retelele de socializare si pentru duminica, in Bucuresti si…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie, conform Digi24.

- Raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), prezentant joi seara de catre ministrul Justiției, in urma caruia a fost solicitata revocarea sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este de negasit. Deși ministrul Tudorel Toader a promis ca va posta documentul pe site-ul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis."Concluzia dupa aceasta analiza…

- Importatorul auto Porsche Romania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 638 milioane euro, in crestere cu 16%, in timp ce numarul total de autovehicule vandute s-a ridicat la 31.569, cu 13% mai multe decat in 2016, sub marcile Volkswagen, Audi, Seat sau Skoda. ”2018 este un an…

- Intr-un articol al publicației britanice Financial Times, șefa DNA Laura Codruța Kovesi, susține ca politicieni de top și oameni de afaceri incearca sa submineze instituția pe care o conduce. Fenomenul se desfașoara intr-un moment in care Bucureștiul a devenit cel mai recent punct pe lista preocuparilor…

- Pe fundalul limitarii din partea Kievului a afacerilor cu regimurile separatiste din estul Ucrainei și Crimeea anexata, companiile ucrainene continua sa fac bani din export spre „Transnistria”, - o regiune separatista din estul altei țari , - Moldova, se spune în investigația jurnalistica…

- Ministrul Justitiei nu ar avea motive pentru care sa solicite revocarea Laurei Codruta Kovesi, este de parere presedintele PNL, Ludovic Orban. „Eu nu ma las indus in eroare de aceeași ciorba reincalzita prezentata pe anumite canale media. Nu suntem adepții telejustiției. Nu cred ca liderii politici…

- Firma romaneasca de tehnologie Tremend a cumparat firma 648 Group, specializata in servicii de dezvoltare web și mobile, din Statele Unite, fondata tot de romani. Prin aceasta tranzactie Tremend spune ca intentionaza sa isi consolideze prezenta in SUA, avand in vedere ca printre clientii firmei recent…

- Intai a fugit Sebastian Ghița. Apoi a fugit Puiu Popoviciu. Apoi a fugit Alina Bica. Apoi a fugit Radu Mazare, dupa ce tovarașii lui, Avraham Morgenstern și Elan Schwartzenberg, deja disparusera din țara. Marko Attila, deputatul ungur, sta la Budapesta, unde DNA nu are jurisdicție. Joi, a plecat din…

- Stadionul a fost propus la competiția organizata pe stadiony.net, și are șanse mari, în luna martie, sa ia titlul de cel mai frumos stadion din 2017. Renumita firma Con-A este societatea care pare sa se fi specializat pe construcții în domeniul sportului, în prezent având…

- Firma de construcții din Runcu prinsa cu 13 angajați la negru, saptamana trecuta, in urma unui control ITM Gorj, efectuat la una dintre fermele fostei Avicola din Targu Jiu, a fost amendata cu un miliard de lei vechi, la care s-a adaugat și o alta amenda de 4.000 de lei, pentru nerespectarea sanatații…

- Ministrul „inventat” de PSD Iași pentru portofoliul Comunicațiilor, Bogdan Cojocaru, a fondat alaturi de fostul lider al galeriei Politehnicii Iași, Marius Șrainer, o firma in care au mai fost cooptați actualul deputat PSD Silviu Macovei și un angajat al Primariei Iași, Catalin Laurean Bejan @ Firma…

- "Ingvar Kamprad s-a stins in pace in casa lui din Smaland. El s-a nascut in 1926 in Smaland si a fondat Ikea a 17 ani", a anuntat IKEA Suedia. Firma sa are acum 190.000 de angajati in intreaga lume si genereaza o cifra anuala de afaceri de 38 de miliarde de euro.

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Agenția Naționala de Integritate a solicitat recent Primariei Motru, printr-o adresa, sa-i puna la dispoziție acte care dovedesc integritatea afectata a unui ales municipal ALDE, reclamat la ANI in toamna anului 2016. Este vorba despre contractele incheiate de Primaria ori Consiliul Local Motru…

- Prezentam in exclusivitate toate declarațiile date la DNA de Gabriel Mardarasevici impotriva cumatrului sau, fostul primar Gheorghe Nichita @ Mardarasevici și-a turnat cumatrul pentru a-și salva pielea @ Potrivit avocaților, denunțul facut de Mardarasevici a fost proba zdrobitoare care i-a adus lui…

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Firma de paza Argus-S, afiliata liderului PDM Vladimir Plahotniuc, a fost platita cu 481 668 de lei pentru prestarea serviciilor de securitate la Targul de Craciun, organizat intre 15 decembrie – 14 ianuarie de catre Guvern, transmite Ziarul de Garda.

- Mijlocașul spaniol al lui AC Milan, Suso, s-ar putea intoarce la Liverpool, dupa ce "cormoranii" il cedasera gruparii italiene, in ianuarie 2015, pentru numai 1,3 milioane de euro. Potrivit cotidianului spaniol AS, Suso este considerat de antrenorul "cormoranilor", Jurgen Klopp, inlocuitorul perfect…

- De la a-ți intemeia propria plantație de legume sau a deveni apicultor, la a deschide o mica afacere de cartier sau propria firma de consultanța – toate sunt idei la indemana, pentru care nu ai nevoie de investiții fabuloase. Odata ce treci de primii pași, te vei lovi insa de tot felul de detalii practice,…

- SC Transgilyen SRL a solicitat in instanța ”beneficiul nerealizat” pentru neefectuarea serviciului de transport calatori in perioada iulie 2008 – aprilie 2013 Consiliul Judetean Alba a fost obligat de Curtea de Apel Cluj-Napoca sa plateasca suma de 1,6 milioane de lei catre firma Transgilyen SRL, ”beneficiu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca este o dovada de ipocrizie din partea fostului consilier general si actual deputat Nicusor Dan de a „plange de grija taximetristilor de la firmele cu aplicatii” dupa ce i-a abandonat pe bucuresteni pentru un post mai bine platit in Parlament. Nicusor Dan…

- Firma americana Ignyta, care dezvolta un tratament impotriva unor tumori, a fost cumparata de grupul farmaceutic elvetian Roche, cel mai mare producator de medicamente impotriva cancerului din lume, pentru suma de 1,7 miliarde de dolari (1,4 miliarde de euro), la un pret de 27 dolari pe actiune, arata…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a adus, in sedinta de lucru de luni, precizari privind distinctia dintre taxe si contributii benevole oferite de catre credinciosi pentru functionarea unitatilor de cult.Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, “taxele stabilite de consiliul parohial…

- Firma lui Topolinski propune acum dezvoltarea unui ansamblu rezidential cu locuinte colective si functiuni complementare locuirii si dezvoltarea retelei de drumuri la nivel local. Mai exact, planul rezerva locuintelor o arie desfasurata construita de 204.706 mp, cladirilor de birouri circa 94.000 mp,…

- Procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul „Black Cube”, in care e ivestigheaza spionarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este in derulare o a doua comisie rogatorie in Israel. Urmeaza ca aceasta comisie sa se intoarca in Romania si mai urmeaza o constatare tehnica, ar fi…

- Daniel Horodniceanu a facut noi precizari despre dosarul Black Cube, o ancheta despre tentativa de spionare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesei."- In acest dosar se lucreaza in continuare, dar urmarirea penala nu este neaparat publica. Noi avem in derulare o a doua comisie rogatorie…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a anuntat, pe Facebook, ca a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, iar unul dintre acestea prevede ca Ministerul Finantelor va fi obligat sa actioneze impotriva magistratilor care cauzeaza erori judiciare. Iar definitia erorii judiciare…

- Firma fostului senator Ion Toma a castigat fara licitatie un contract de sase milioane de lei pentru modernizarea unor ulite dintr-o comuna teleormaneana. SC SCADT SA din Slatina s-a remarcat in...

- Se pregatește cutremurul in politica! Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a vorbit, vineri, la Antena 3, despre presupusa implicare in dosarul Black Cube. Daniel Dragomir a afirmat ca pe lista celor de la Black Cube s-au aflat circa 20 de nume cunoscute, atat oameni de afaceri, cat si politicieni,…

- Romania este la un pas de maidan. Este avertismentul fostului ofiter SRI Daniel Dragomir facuta aseara in cadrul emisiunii Contraziceri de la Neptun TV. Acesta a atras atentia ca situatia conflictuala din Romania ii afecteaza pe toti romanii si singurii care au de castigat sunt cei din exterior ale…

- Prezent în cadrul emisiunii Contraziceri de la Neptun TV, fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat ca implicarea Serviciului Român de Informații în politica a fost una cât se poate de clara. Dragomir a spus ca UNPR, partidul lui Gabriel Oprea și USR, partidul creat de…

- Inspectorii antifrauda fiscala din ANAF au identificat o firma care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 11.600.000 de lei in perioada 2016-2017, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive cu produse electronice, electrocasnice și accesorii in valoare totala de 58.400.000 lei,…

- PSA Peugeot-Citroen, care in iulie a incheiat procesul de preluare a Opel de la General Motors ar vrea peste jumatate din bani inapoi dupa ce a descoperit cat de greu va fi ca Opel sa atinga tinta de emisii de CO2 in Europa si dupa ce a vazut ca exista riscul ca marca germana sa primeasca amenzi mari,…

- Totul s-a intamplat dupa ce soferul unei autoutilitare a blocat accesul intr-un gang unui taximetrist. Acesta a venit acasa sa manance și s-a trezit ca nu poate sa bage mașina in curte, accesul fiind blocat de șoferul de la firma de curierat. Taximetristul l-ar fi intrebat pe celalalt șofer…