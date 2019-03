Ela Craciun, tort cu aripi de inger la botezul baietelului sau Ela Craciun, tort cu aripi de inger la botezul baietelului sau Nicholas a fost extrem de cuminte si, din bratele mamei sale, a privit intregul spectacol cu ochi curiosi. Momentul ursitoarelor a inclus aducerea tortului, desertul fiind unul special. Tortul cu etaje a avut culoarea albastra si a fost decorat cu perle si aripi de inger din zahar. Nicholas a fost inconjurat de parinti, de fratele si sora lui mai mare, de nasi, si de prietenii apropiati parintilor sai. Cu cateva ore inainte, el a fost crestinat in cadrul unei ceremonii religioase restranse. Spre surprinderea tuturor, Nicholas a… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun schimba din nou scutece, din toamna anului trecut, cand l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil. Prezentatoarea emisiunii "Numai de bine" și-a impus sa topeasca pana la botezul fiului ei, Nicholas, jumatate din kilogramele in plus cu care a ramas dupa naștere. Ela Craciun nu se numara…

- Ela Craciun iși va boteza in mai puțin de o luna cel de-al treilea copil. Prezentatoarea emisiunii "Numai de bine" a nascut in toamna anului trecut un baiețel, Nicholas. La inceput de martie, vedeta TV a decis ca micuțul sa intre in randul creștinilor. "Pe 3 martie il botezam pe Nicholas. Mi-am dorit…

- Ela Craciun a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau, pe Nicholas, in luna octombrie a anului trecut, iar, de atunci, bebelușul a fost personajul multor ședințe foto memorabile, unele fotografii fiind postate de celebra lui mamica pe rețelele de socializare. Vedeta de televiziune le-a oferit recent…

- Are 26 de ani, l-a crescut singura, iar acum e forțata sa-i spuna baiețelului sau de șase ani ca "mami o sa moara". Sufera de cancer in stadiu terminat, iar medicii au anunțat-o sa se pregateasca de ce e mai rau, caci nu mai are mult timp de trait.

- FYRE – documentarul Netflix despre cel mai mare eșec din istoria festivalurilor hipsterești cu Ja Rule urland din fundal ba ca vrea sa inoate cu porcii, ba ca vrea sa inoate cu super-modelele și cu organizatorul escroc Billy McFarland inghesuit de milenialii isterici pe o masa – e ceva ce trebuie vazut.…

- Ela Craciun ne dovedește inca o data ca este deosebit de activa, chiar la scurt timp dupa ce a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau. Vedeta TV a revenit la serviciu la doar o saptamana dupa ce a nascut, a filmat și prezentat emisiuni, a realizat ședințe foto pentru blog și pentru diverse campanii…

- Betty Stoian a povestit la Antena Stars cat de mult i s-a schimbat viata de cand a devenit mama, dar și despre cum vor petrece sarbatorile de iarna. Artista și soțul ei, Catalin Vișanescu iși vor boteza baiețelul in primavara anului viitor. „Este un sentiment foarte frumos. Atunci cand ma uit in ochii…