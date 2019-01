Stiri pe aceeasi tema

- Petrica, un roman prins la furat in doua locuințe, a marturisit cu sinceritate ca a fost la un pas de a leșina dupa ce a vazut un portofel intr-una dintre locuințele pe care le sparsese. Barbatul a spus, fara ocolișuri, ca ar fi avut remușcari, dar pana la urma a luat banii din portofelul pe care l-a…

- Ieri, chiar de ziua sa de nastere, marele cantautor Gheorghe Gheorgiu, a primit o teribila lovitura: tatal sau a murit la varsta de 85 de ani.Imediat, la aflarea vestii acesta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emotionant:"Cu durere in suflet va anunt ca taticul meu frumos a plecat spre cer…

- Actorul a mai dezvaluit ca nu crede in religii, ci in bunatate, mila și dreptate. "NU sunt ateu! Din contra... Am studiat cat am putut fizica cuantica. Depresia cu care traiesc de o viata m-a impins la intrebari si cautari. Aceste cautari m-au dus, repet, la fizica, istorie, chimie, filosofie, religie.…

- Ozana Barabancea a primit, miercuri, o veste care a intristat-o. Un prieten, in varsta de numai 17 ani, a primit un diagnostic greu din partea medicilor: cancer cu metastaza. Vedeta a publicat pe Facebook un mesaj in care și-a anunțat fanii ce veste a primit. Imediat s-a rugat la Dumnezeu, afirmand…

- Jael Strauss, fosta concurenta la Next Top Model Statele Unite, a murit la doar 34 de ani, in urma unui maladii incurabile. Cu doar doua luni in urma, tanara a anunțat pe Facebook, intr-un mesaj dramatic, ca a fost diagnosticata cu cancer la san in stadiul 4, iar tumoarea se extinde rapid.…

- "Mi-e mila de credincioșii ortodocși. Parerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretina, absurda, veșnic imbufnata, oricand gata sa pedepseasca, sa dea boli cui rade de ea, sa blesteme generații intregi pentru o „greșeala" a cuiva... Așa dobitoc?!", a scris actorul intr-un mesaj pe…

- Ela Craciun a stat de vorba cu doctor Ruxandra Plesea in legatura cu alimentatia mamicilor imediat dupa nastere. Specialistul in nutrititie a recomandat si ce ar fi bine sa manance proaspetele mamici, recomandand un meniu pentru fiecare zi a unei saptamani.

- Conform specialistilor, depresia de toamna apare in perioada de tranzitie si este practic un raspuns al organismului la schimbarile medio-ambientale care altereaza bioritmul si ciclul veghe-somn. Astfel, pentru a depasi cu bine aceasta perioada este indicat sa te expui zilnic la soare, cel…