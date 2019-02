Ela Craciun si-a serbat fetita cu o petrecere tip carnaval. Iata ce cadouri a primit Alesia!

Stiri pe aceeasi tema

- Felicitarile in Braille și canuțele comestibile s-au vandut cel mai bine la targul Școlii pentru Deficienți de Vedere din București „Craciun fericit!” scris in Braille seamana cu o dantela. Felicitarea se citește cu varful degetelor, placinta cu branza se miroase, bradul se ia in brațe, bucuria se simte…

- 22 copii si tineri de la Complexul de Servicii Sociale Targoviste “Floare de Colt” si 8 copii de la Caminul Social de Tip Familial “Sfantul Ierarh Nicolae“, din cadrul Asociatiei Centrul Diaconal Casa Crestina l-au colindat pe Arhiepiscoul Targovistei, IPS Nifon.

- In jur de 80 de pachete, conținand dulciuri, au fost imparțite joi de reprezentanții Clubului Rotary din Targu-Jiu elevilor de la doua școli din comuna Roșia de Amaradia. Copiii care nu il primisera pe Moș Craciun, pana atunci, la unitațile lor de invațamant s-au bucurat de plasuțele cu dulciuri, fructe…

- Craciunițele din comuna Ogrezeni au mers cu daruri la Spitalul Fundeni la copiii bolnavi de leucemie alaturi de Lupu Patricia Diana Maria, fetița din Ogrezeni care la doar 4 ani și jumatate a fost diagnosticata cu leucemie. Patricia a trecut prin aceasta boala cumplita, in ianuarie 2012 ea fiind diagnosticata…

- Copiii de la Scoposeni il asteapta pe Mos Craciun si spera sa le aduca ghetutele, caciulitele si fularele mult dorite. Cei care doresc sa se alature Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi pot dona orice suma de bani atat in contul scolii, dar si direct la sediul redactiei. De asemenea, cititorii Ziarului…

- Ela Craciun a amenajat camera bebelușului sau, in varsta de o luna, intr-un mod foarte eficient și fara a cheltui mulți bani. Vedeta TV, cunoscuta in blogosfera drept SuperMom, a transformat camera in care a locuit fetița ei, Alesia, in ultimii șase ani și jumatate, recondiționand doar anumite piese…

- Ela Craciun a amenajat camera bebelusului. Iata cum arata! Indragita prezentatoare TV a filmat camera micutului si a postat filmuletul pe blog si pe canalul ei de YouTube, explicand ce modificari a adus cu o minima investitie. „I-am cedat bebelusului camera Alesiei in care si filmam pana acum pentru…

- Ancheta la o scoala din Melbourne, Australia, dupa organizarea unei petreceri cu tematica nazista, scrie site-ul stirileprotv.ro. Elevii scolii Dromana din Melbourne au luat parte, in clasa, la o petrecere cu tematica nazista, prilejuita de o lectie despre al Doilea ...