Ela Craciun si-a botezat baietelul. Micutul Nicholas a fost cel mai cuminte copil! Vedetei i-au fost alaturi sotul, cei doi copii mai mari, rudele si prietenii apropiati, cu totii asistand la aceste momente de neuitat. Spre surprinderea tuturor, Nicholas a fost extrem de cuminte, a privit curios tot ce se intampla in jurul lui, a zambit sau a ras cu pofta si nu a plans atunci cand a fost imbaiat in cristelnita. Nicholas a cucerit inimile tuturor. A fost extrem de cuminte, nu a plans deloc, privea tot ce se intampla in jurul lui cu maxim interes si a stat la fiecare fotografie de parca stia ce…