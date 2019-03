Ela Crăciun și-a botezat băiețelul. FOTO Ela Craciun și-a botezat ieri baiețelul. Micuțul Nicholas a fost creștinat in cadrul unei ceremonii religioase desfașurata la biserica Sf. Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului. Vedetei i-au fost alaturi soțul, cei doi copii mai mari, rudele și prietenii apropiați, cu toții asistand la aceste momente de neuitat. Spre surprinderea tuturor, Nicholas a fost extrem de cuminte, a privit curios tot ce se intampla in jurul lui, a zambit sau a ras cu pofta și nu a plans atunci cand a fost imbaiat in cristelnița: „Nicholas a cucerit inimile tuturor. A fost extrem de cuminte, nu a plans deloc, privea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

