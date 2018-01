Ela Craciun, premiata drept „Liderul anului 2017 in Social Media”

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Ianis Hagi s-a intors la Viitorul cu un alt moral. Fiul lui Gheorghe Hagi a primit banderola de capitan si spune ca s-a impus printre noii colegi, iar apoi a marturisit ca incearca mereu sa fie diferit. Hagi junior a mai spus ca s-a obinuit sa incerce executii imprevizibile. "Ai…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- PNL si USR vor alegeri anticipate Opozitia respinge categoric sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier si spune ca PSD ar trebui sa se retraga de la guvernare. PNL si USR vor alegeri anticipate, iar PMP va veni, miercuri, la Cotroceni, cu o propunere de premier. Petruta…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Delia este o impatimita a calatoriilor, in special a celor exotice. De data aceasta a ales super-resortul Velassaru , din Insulele Maldive, unde, alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, s-a bucurat de rasfat, intr-un decor de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini…

- Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii…

- Corina Caragea se marita anul acesta. Vedeta se iubește de mai mult timp cu vicepresedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, iar acum cei doi se pregatesc pentru pasul cel mare. Corina Caragea traieste o poveste de dragoste cu Robert Pongracz. El este vicepresedintele Ligii Profesioniste…

- Lucru care inseamna ca inceputul de an va fi marcat de „asaltul” celor interesati sa-si pastreze „puterile discretionare” chiar cu pretul destabilizarii tarii. „Asa zisii „rezistenti” care au pretentia ca apara justitia, cand, de fapt, ei nu doresc decat sa pastreze actualul simulacru de justitie, stat…

- Reacția Oanei Roman dupa ce Alexandru Arșinel i-a luat apararea medicului Lucan . Vedeta a dezbatut subiectul controversat in cadrul emisiunii online, gazduita de revista VIVA!, OanaPunctRoman. Oana Roman a marturisit ca il respecta foarte mult pe marele actor, insa considera ca nu era necesar ca acesta…

- Dupa un an incarcat, prezentatoarea de televiziune Corina Danila și-a luat o binemeritata vacanța și a plecat sa se reculeaga departe de țara. Corina Danila, care a slabit considerabil in ultima perioada de timp , este cunoscuta publicului din Romania atat in caliutate de actrița, cat și de prezentatoarea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sugerat, joi seara, ca ambasadele straine care au trimis o scrisoare despre legile justiției sunt deranjate de faptul ca in Romania ar crește independența procurorilor.

- Mircea Bravo, pe numele sau real Mircea Popa, este un tanar comediant din Cluj, in varsta de 30 de ani. Originar din Beclean, el a urmat cursurile Facultatii de Drept din Cluj, insa a renuntat la o cariera in avocatura pentru a se dedica unui hobby care l-a facut celebru in Romania.

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Bosch se extinde cu o noua fabrica in zona Ardealului Grupul Bosch planuiește o noua investitie ce presupune construirea unei fabrici de masini de spalat in Simeria, localitate aflata la 3 km de autostrada Sibiu-Arad si un important nod feroviar al Romaniei. Reprezentantii companiei germane BSH…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Palatul Parlamentul ca din punctul sau de vedere ingrijorarea acestora nu este intemeiata.„Pana acum nu s-a identificat niciun…

- Președintele Partidului Popular European Joseph Daul atrage atenția ca independența justiției din Romania este in pericol. Reacția acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justiției din Romania.„Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru toți cetațenii romani care…

- Ela Craciun a trimis o mașina plina de cadouri unor copii saraci. Vedeta și-a dedicat ziua de duminica pentru a colinda magazinele in cautarea cadourilor perfecte pentru familia sa, dar și pentru copiii dintr-o comuna de langa Galați. Vedeta TV le-a cerut acestora sa intocmeasca o lista cu cadouri,…

- Mihaela Radulescu este o persoana vesela, energica si foarte prietenoasa. Tinand cont ca vedeta nu locuieste in Romania, aceasta a fost nevoita peste tot unde a mers sa socializeze si sa cunoasca oameni pentru a lega relatii.

- Wizz Air, cea mai mare companie low cost din Europa Centrala si de Est si liderul pietei din Romania, a caștigat distincția „European Airline of the Year”, acordata de Aviation 100. Premiul a fost acceptat de Owain Jones, Chief Corporate Officer Wizz Air, in cadrul evenimentului Airline Economics Growth…

- Motivul pentru care Anca Neacșu s-a intors in Romania. Fosta artista de la ASIA va petrece Craciunul alaturi de familia ei și este foarte fericita ca poate face asta. Cantareata Anca Neacsu, fosta membra a trupei ASIA, care locyuiește in Turcia, s-a intors in Romania, pentru familia ei. Vedeta s-a…

- Google a prezentat topurile celor mai populare clipuri video de pe YouTube in Romania in 2017. Vedeta acestui an este melodia „Despacito”, atat in varianta originala, cat si in cea locala.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat luni ca statul de drept reprezinta inca "un deziderat" pentru Romania. "Daca ar fi stat de drept, atunci multe lucruri nu s-ar fi intamplat. Nu am avea manifestatii neautorizate, nu am avea profesori batuti in scoli, nu am avea persoane…

- Autoritatile sunt de parere ca barbatul, care a murit in urma detonarii grenadelor, este tatal unuia dintre victimele aflate in centrul procesului. Printre persoanele ranite in urma incidentului s-au numarat trei acuzati si patru angajati ai tribunalului. Un alt raport sugereaza ca in total…

- "Dupa doua saptamani suntem in acelasi loc, practic, trebuie sa traducem limbajul diplomatic in limbajul cetatenilor. In momentul in care in mesaje oficiale, acum doua saptamani in MCV, ieri si astazi in mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite gasim cuvinte precum ingrijorare, preocupare,…

- Politicienii din Romania primesc un mesaj si din partea Uniunii Europene. Pe viitor, acordarea de fonduri ar putea fi legata de respectarea statului de drept. Iar in tot acest mecanism, Comisia de la Venetia - a carei opinie Florin Iordache spune ca nu are de ce sa o solicite, inainte sa modifice legile…

- Intr-o discuție lansata de consilierul PNL, Dacian Foncea, proiectul strategic pe sanatate a acaparat atenția consilierilor județeni la finele ședinței extraordinare. Mai precis, consilierul PNL a cerut informații cu privire la eligibilitatea proiectului respins in urma evaluarii. Liderul…

- Elevii Scolii Gimnaziale din Dumbravita au fost premiați vineri, dupa ce au obtinut cel mai mare punctaj la concursul „Let’s Be Eco!” organizat de Garda Nationala de Mediu, in parteneriat cu „Let’s Do It, Romania!”. In urma evaluarii celor peste 715 scoli din Romania care s-au inscris in concurs,…

- Penultima runda a Openului International al Romaniei la sah rapid, turneu organizat de Federatia Romana de Sah si Consiliul Judetean Alba, care este gazduit de Hotelul Transilvania din Alba Iulia, a adus schimbari importante in configuratia clasamentului. Reusind o victorie clara impotriva marelui maestru…

- Prezenta unor barbati inarmati pe strazile capitalei regiunii separatiste Lugansk este o tentativa de ”lovitura de stat” a unui sef al politiei locale destituit din functie, a declarat miercuri ”presedintele” ”republicii populare Lugansk” (LNR) Igor Plotnitki, relateaza Reuters.Plotnitki l-a…

- Orașul Sinaia a caștigat, in cadrul galei World Ski Awards, trofeul și statutul de cea mai buna stațiune de schi din Romania, 2017 fiind primul an in care Romania a fost inclusa pe lista nominalizarilor. Potrivit unui comunicat emis, marți, de Primaria Sinaia, World Ski Awards este…

- 2017 este primul an in care Romania a fost inclusa pe lista nominalizarilor in cadrul World Ski Awards, singura inițiativa globala care premiaza și promoveaza excelența in turismul de iarna, eveniment aflat la cea de-a V-a ediție. Din cele noua stațiuni nominalizate din țara noastra, prin vot direct,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene, este invitat in studioul Romania TV pentru a vorbi despre dosarul Tel Drum.

- La cinci luni dupa divortul de Mihai Ivanescu, Roxana Ciuhulescu si-a refacut viata. Prezentatoarea pare mai fericita ca niciodata si a tinut sa afle toata lumea. Vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a publicat o imagine inedita cu iubitul ei, alaturi de un mesaj sugestiv.

- „Jumatate din unitatile administrativ-teritoriale din tara au un excedent de peste 20 de miliarde de lei, bani care in loc sa fie folositi pentru investitii stau si nu produc absolut nimic. In acelasi timp, cealalta jumatate de unitati administrativ teritoriale nu au bugete suficiente si trebuie…

- Luni, 6 noiembrie, a avut loc prima ediție a Galei Asociatiei Municipiilor din Romania gazduita de Ateneul Roman. Gala s-a desfașurat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Excelența Sa a precizat, in acest cadru importanța recunoașterii reușitelor din administrația publica…

- Municipiul Campia Turzii – nominalizat pentru Premiul de Excelența in promovarea și susținerea antreprenoriatului Luni, 6 septembrie 2017, in cadrul Galei Asociației Municipiilor din Romania, eveniment desfașurat sub

- Municipiul Alba Iulia a primit Trofeul de Excelenta in Transport Public, in cadrul Galei AMR (Asociației Municipiilor din Romania), care a avut loc luni, la Ateneul Roman. Premiul a fost inmanat primarului Mircea Hava. Evenimentul este patronat de Klaus Iohannis , Presedintele Romaniei. Organizarea…

- Handbalista Cristina Neagu, spadasina Ana Maria Branza, luptatorul Catalin Morosanu si fosta gimnasta Sandra Izabasa au participat la deschiderea primei reprezentante Under Armour din Romania.